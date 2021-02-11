夏至．二十四節氣｜夏至濕地公園賞蝴蝶　青鳳蝶有藍綠色斑帶最易認【多圖】 (08:20)

1. 青鳳蝶

翅膀中央有一條藍綠色斑帶是青鳳蝶的主要特徵，即使在遠距離也能清楚看見。青鳳蝶飛得很快，有一定的觀賞難度。若要拍照便要待牠停下來吸食花蜜的時候。

2. 鈕灰蝶

翅膀腹面呈白色，帶有黑色斑點，雄蝶翅膀背面呈金屬藍色，極為耀目。幼蟲會食用荔枝和龍眼。

3. 幻紫斑蛺蝶

雄性幻紫斑蛺蝶翅膀呈黑色，中央有金屬藍色斑紋。幻紫斑蛺蝶飛行速度高，領域性強，經常會飛回同一位置看守領域，一年四季都會出現。

4. 中環蛺蝶

英文名稱是Common Sailer，當中「Sailer」意指「帆船」，這跟牠喜歡緩緩滑翔的飛行方式有關。中環蛺蝶休息時會展開翅膀放平，翅膀腹面呈橙色，有黑色邊紋的白色橫帶。

5. 玉帶鳳蝶

濕地公園內最常見的蝴蝶之一，經常在牠的蜜源植物如馬纓丹附近出沒，盤旋飛舞。玉帶鳳蝶的後翅有一條由白色斑點組成的白帶，而翅膀以黑色為主，顏色對比鮮明。

6. 遷粉蝶

濕地公園常見的粉蝶，亦廣泛分佈全港，一年四季都會出現，惟初夏時數量最多。遷粉蝶有不同型態，翅膀以黃色為主，飛行速度高。

7. 梨花遷粉蝶

翅膀背面是淡雅的青白色，翅膀腹面則呈黃色，當中有淡褐的波紋。梨花遷粉蝶的飛行速度高。

8. 波蜆蝶

波蜆蝶的翅膀呈褐紅色，上面滿佈白色斑點，常於夏季和秋季出沒於濕地公園。波蜆蝶停下時只會張開一半翅膀，而且經常在同一地方旋轉，十分有趣。

9. 小眉眼蝶

小眉眼蝶獨特易認，翅膀腹面有一條黃色或白色的斑帶。在濕地公園內，一年四季都可看到其蹤影。小眉眼蝶會吸取對葉榕等腐爛果實的汁液作為食物。

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