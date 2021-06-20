特長工時行業｜物管保安清潔每周工作72小時　疫下洗滌乾洗僱員工時增 (14:46)

新型冠狀病毒疫情影響各行各業，據統計處資料，2020年5月至6月期間，洗滌乾洗僱員的工時中位數上升，地產旅行代理的工時中位數則減少。「特長工時」打工仔（即每日工作12至14小時、每周工作長達72小時的僱員）總人數，由2019年5月至6月的50,400人，下跌至2020年同期的38,200人。「特長工時」行業首位仍是物業管理、保安及清潔服務業，第二、第三位有變，2019年分別是陸路運輸、餐飲服務業，2020年分別是餐飲服務及建造業。【詳見附表1】
疫下公眾衛生意識提高。洗滌及乾洗服務行業每周工時中位數由2019年5月至6月的48.7小時，升至2020年同期的51.9小時。理髮及其他個人服務業每周工時中位數亦增加0.2小時至48.2小時。【詳見附表2】
地產旅行代理 工時中位數跌
旅行代理、地產行業的工時中位數均見下跌，前者由2019年5月至6月的44.3小時降至2020年同期的43.2小時，後者由43.8小時跌至43.2小時。【詳見附表3】
研究：每周工作逾55小時增中風心臟病風險
世界衛生組織與國際勞工組織（ILO）今年5月發表全球首份研究長工時與死亡和健康關係的報告，每周工作55小時或以上的人出現中風或死於缺血性心臟病的風險，較每周工作35至40小時的人分別高35個百分點及17個百分點。【相關報道】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm
相關字詞﹕特長工時行業 工時 僱員 新冠疫情 統計處 熱門HOTPICK 國際勞工組織 心臟病 中風 餐飲業 保安 安老 編輯推介