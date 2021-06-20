特長工時行業｜物管保安清潔每周工作72小時　疫下洗滌乾洗僱員工時增 (14:46)

疫下公眾衛生意識提高。洗滌及乾洗服務行業每周工時中位數由2019年5月至6月的48.7小時，升至2020年同期的51.9小時。理髮及其他個人服務業每周工時中位數亦增加0.2小時至48.2小時。【詳見附表2】

地產旅行代理 工時中位數跌

旅行代理、地產行業的工時中位數均見下跌，前者由2019年5月至6月的44.3小時降至2020年同期的43.2小時，後者由43.8小時跌至43.2小時。【詳見附表3】

研究：每周工作逾55小時增中風心臟病風險

世界衛生組織與國際勞工組織（ILO）今年5月發表全球首份研究長工時與死亡和健康關係的報告，每周工作55小時或以上的人出現中風或死於缺血性心臟病的風險，較每周工作35至40小時的人分別高35個百分點及17個百分點。【相關報道】

資料來源：統計處《2020年收入及工時按年統計調查》

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