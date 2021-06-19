疫苗獎賞｜恒基百萬黃金抽獎6月21日起登記【附登記詳情】 (16:47)

抽獎分為第一次至第五次抽獎，以及一次大抽獎。每名參加者只需登記一次。如在首五次抽獎中未有抽中，會自動參與下一次抽獎。參加者成功登記後，無論在首五次抽獎有否中獎，均可自動參加最後的大抽獎。

抽獎資格：

．已接種兩劑新型冠狀病毒疫苗的18歲或以上香港居民，並在指定時段登記

各次抽奬登記時段、抽獎日期、結果公布日期：

．第一次抽獎：6月21日至7月5日登記、7月8日抽獎、7月9日公布結果

．第二次抽獎：7月6日至7月19日登記、7月22日抽獎，7月23日公布結果

．第三次抽獎：7月20日至8月2日登記、8月5日抽獎、8月6日公布結果

．第四次抽獎：8月3日至8月16日登記、8月19日抽獎、8月20日公布結果

．第五次抽獎：8月17日至8月30日登記、9月2日抽獎、9月3日公布結果

．大抽獎：8月31日至9月16日登記、9月20日抽獎、9月23日公布結果

第一至第五次抽獎獎品：

．金獎（每次20名）：每名得獎者獲9999實金1両

．開心獎：1000港元商場電子購物禮券（每次100名）、1000元超市零售現金券（每次100名）

大抽獎獎品：

．頭獎（1名）：9999實金60両（價值超過100萬港元）

．二獎（2名）：每名得獎者獲9999實金30両

．三獎（8名）：每名得獎者獲9999實金10両

抽獎詳情可參閱恒基兆業網站新聞稿。

疫苗獎賞一覽：

6月開始登記或領取疫苗獎賞名單

香港總商會推7輪抽獎7月2日起登記 獎品包括平治房車、港鐵全年車票、金鏈等【附登記連結】

廠商會兩輪抽獎7月18日起登記 頭獎為100萬預付卡簽帳額

凱滙單位抽獎已開始登記【附連結及步驟】

6月10日獎賞︰稻苗學會辦餐飲券抽獎 總額逾30萬元

6月9日獎賞一覽：送全年任搭郵輪通行證、紀念鑽勞【附名單】

6月8日獎賞一覽：送500萬元禮券買樓、10年醫保等【附名單】

6月7日獎賞一覽：送足金300両、買樓享額外1%折扣等【附名單】

6月3日獎賞一覽：送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】

6月2日獎賞一覽：送簽帳額、口罩、購物折扣【附名單】

6月1日獎賞一覽：免費機票、全年任搭港鐵【附名單】