疫苗獎賞｜恒基百萬黃金抽獎6月21日起登記【附登記詳情】 (16:47)

恒基兆業推出的「疫苗接種鼓勵計劃」，將於6月21日（下周一）開始接受登記，活動網頁將於當天上午9時開始運作及接受登記，所有合資格者必須在網上登記，以參加抽獎。
抽獎分為第一次至第五次抽獎，以及一次大抽獎。每名參加者只需登記一次。如在首五次抽獎中未有抽中，會自動參與下一次抽獎。參加者成功登記後，無論在首五次抽獎有否中獎，均可自動參加最後的大抽獎。
抽獎資格：
．已接種兩劑新型冠狀病毒疫苗的18歲或以上香港居民，並在指定時段登記
各次抽奬登記時段、抽獎日期、結果公布日期：
．第一次抽獎：6月21日至7月5日登記、7月8日抽獎、7月9日公布結果
．第二次抽獎：7月6日至7月19日登記、7月22日抽獎，7月23日公布結果
．第三次抽獎：7月20日至8月2日登記、8月5日抽獎、8月6日公布結果
．第四次抽獎：8月3日至8月16日登記、8月19日抽獎、8月20日公布結果
．第五次抽獎：8月17日至8月30日登記、9月2日抽獎、9月3日公布結果
．大抽獎：8月31日至9月16日登記、9月20日抽獎、9月23日公布結果
第一至第五次抽獎獎品：
．金獎（每次20名）：每名得獎者獲9999實金1両
．開心獎：1000港元商場電子購物禮券（每次100名）、1000元超市零售現金券（每次100名）
大抽獎獎品：
．頭獎（1名）：9999實金60両（價值超過100萬港元）
．二獎（2名）：每名得獎者獲9999實金30両
．三獎（8名）：每名得獎者獲9999實金10両
抽獎詳情可參閱恒基兆業網站新聞稿。
疫苗獎賞一覽：
香港總商會推7輪抽獎7月2日起登記 獎品包括平治房車、港鐵全年車票、金鏈等【附登記連結】
6月8日獎賞一覽：送500萬元禮券買樓、10年醫保等【附名單】
6月7日獎賞一覽：送足金300両、買樓享額外1%折扣等【附名單】
6月3日獎賞一覽：送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】
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