母乳餵哺｜商場鎖育嬰間可能屬歧視？　禁歧視餵母乳條例今生效　五大例子睇咩情況屬歧視 (08:45)

《性別歧視條例》保障女性免受基於餵哺母乳的歧視，適用於以下情況：

．餵哺母乳期間

．集乳期間

．女性餵哺母乳以外的時間

．女性向沒有血緣關係兒童餵哺母乳期間

或構成歧視的例子：

僱主拒員工用公司房間集乳

．一名母親要求僱主讓她於午飯時間，在辦公室內一間無人使用的房間集乳。僱主拒絕，稱該房間只能作餵哺母乳以外的用途，此行為可能構成基於餵哺母乳的直接歧視。

拒絕女性在公用地方集乳

．一名母親在商場公用地方坐下，想為嬰兒集乳，但被商場保安阻止，要求她到育嬰間集乳。由於女性有權在公眾場所餵哺母乳或集乳，商場的做法有可能構成直接歧視。

商場鎖上育嬰間

．某商場鎖上所有育嬰間，如任何人要使用有關設施，須向管理處索取鑰匙，並在用後交還。由於對餵哺母乳的女性來說，育嬰間應方便易達，因此鎖上育嬰間可能對餵哺母乳的女性尤其不利，有可能構成基於餵哺母乳的間接歧視。

僱主拒員工工作期間集乳

．一名母親要求僱主每日給她兩節各20分鐘休息時間，讓她為嬰兒集乳，但其上司拒絕，稱餵哺母乳的女性只能辭職，或與其他人一樣工作相同時數。該母親認為上司的行為是基於餵哺母乳的直接歧視，向僱主及平機會投訴，不久後即因投訴而被解僱。此行為可能構成違法的使人受害的歧視。

．一間公司規定所有僱員每日必須連續工作6小時，其間不可以休息，此舉可能對餵哺母乳的女性構成間接歧視，因她們可能希望有彈性的工作安排，例如工作期間有授乳時段，或每日的連續工作時數較短以便餵哺母乳。除非僱主能證明該規定是有理據支持的，否則可能屬於違法的歧視性的做法*。

*註：違反「歧視性的做法」的相關法律程序只可由平機會提出。

平機會指出，《性別歧視條例》屬民事法例，平機會沒有職權判別就相關申索作出裁決，但若確立投訴屬平機會的執法權限之內，會協助當事人透過調停解決，和解條款可以包括金錢賠償；如無法調解，當事人可自行入稟區域法院提出民事訴訟，或向平機會申請法律協助。若法庭裁定有關作為屬違法，可要求答辯人向申索人賠償，金額由法庭裁決。

如欲進一步了解《性別歧視條例》有關禁止歧視母乳餵哺的修例，可參考平機會相關指南：

．平機會《對母乳餵哺歧視──有關僱傭及相關範疇的指南》

．平機會《對母乳餵哺歧視──有關其他範疇的指南》

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