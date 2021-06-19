深夜睇波飲啤酒影響睡眠易致肥　營養師建議零卡路里、無酒精啤酒代替 (14:14)

一罐啤酒熱量超過半碗飯

黃穎琳指出，一罐330毫升的啤酒中，就含有155千卡（kcal）、超過半碗飯的熱量，很容易導致攝取過量卡路里。啤酒的嘌呤含量較高，過量攝取容易導致高尿酸、痛風或尿酸性腎結石。黃穎琳稱，零卡路里、無酒精啤酒在 釀製後加熱，令大部分酒精揮發掉，但仍保留啤酒的麥香味和甘苦味，可視為普通啤酒的代替品。 汽水則可選擇以有氣梳打水，或無糖、健怡版本汽水代替。

黃穎琳提醒，即使是零卡路里、無酒精啤酒，無糖或健怡汽水，每日最多飲兩罐，一星期最多3次。她解釋，健怡汽水攝取過量可能會令人更加嗜甜；零卡啤酒雖然無卡路里，但啤酒有氣，飲太多或會導致胃氣脹。

文：林欣澤

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