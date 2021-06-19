深夜睇波飲啤酒影響睡眠易致肥　營養師建議零卡路里、無酒精啤酒代替 (14:14)

深夜睇波邊歎零食、邊飲啤酒易致肥。加拿大註冊營養師黃穎琳接受《明報》電子平台組訪問，提醒一般酒類飲品，酒精含量愈高，卡路里愈高，而且夜晚喝酒容易致肥，亦會影響睡眠質素。黃穎琳建議可選擇無糖、零卡路里，以及無酒精的啤酒，保留了啤酒部分風味，亦相對較健康，惟要留意控制分量，每日最多飲兩罐，一星期最多3次。
一罐啤酒熱量超過半碗飯
黃穎琳指出，一罐330毫升的啤酒中，就含有155千卡（kcal）、超過半碗飯的熱量，很容易導致攝取過量卡路里。啤酒的嘌呤含量較高，過量攝取容易導致高尿酸、痛風或尿酸性腎結石。黃穎琳稱，零卡路里、無酒精啤酒在釀製後加熱，令大部分酒精揮發掉，但仍保留啤酒的麥香味和甘苦味，可視為普通啤酒的代替品。汽水則可選擇以有氣梳打水，或無糖、健怡版本汽水代替。
黃穎琳提醒，即使是零卡路里、無酒精啤酒，無糖或健怡汽水，每日最多飲兩罐，一星期最多3次。她解釋，健怡汽水攝取過量可能會令人更加嗜甜；零卡啤酒雖然無卡路里，但啤酒有氣，飲太多或會導致胃氣脹。
文：林欣澤
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