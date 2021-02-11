電子消費券｜憑八達通登記獲118元增值額　新地商場送購物餐飲券 (23:05)

●八達通登記消費券獲118元增值額

市民憑任何八達通卡，包括實體卡、手機八達通卡及配飾等，登記電子消費券計劃，每人可獲高達118元八達通增值額。

●新地「消費券賞上賞」消費2000元送200元贈券

新地商場The Point by SHKP會員先以500分換領「優先預留證」，7月26日至9月30日期間於指定商場，以4種指定電子消費券支付工具消費滿2000元，可獲贈200元商場購物餐飲贈券。

指定商場包括坑口東港城、上水廣場、北角匯、新蒲崗Mikiki、將軍澳中心、將軍澳PopWalk天晉滙、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃灣荃錦中心、葵興life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場。

●信和旗下商場與支付寶香港合作 推數百萬元購物現金券

信和集團預告與支付寶香港合作，將推出數百萬元的商場購物現金券，相關現金券可與電子消費券一同使用。

旗下商場包括屯門市廣場、大角嘴奧海城、荃灣荃新天地、尖沙嘴中港城、小西灣藍灣廣場、屯門黃金海岸商場、尖沙嘴中心及帝國中心。

●支付寶香港

支付寶香港預告送出總值超過10億元獎賞，詳情有待公布。

●WeChat Pay HK將推加碼優惠

WeChat Pay HK將與合作商戶推出各種加碼優惠，詳情有待公布。

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