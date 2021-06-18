涼蓆怎麼選？竹蓆最涼爽　嗎㖘蓆最耐用　小朋友宜用藤蓆【短片】 (10:32)

竹蓆 有加工不拮肉

林美倩稱，夏天用竹蓆最涼，竹蓆價錢亦較便宜，百多二百元一張，一般可以用四至五年，最多人購買。竹蓆現時大多底部有加工，不會拮肉。有人以為竹蓆做得薄身較易斷，事實不然。天然竹蓆或會刺手，可用濕毛巾順紋路抹。

藤蓆 宜選不染色

藤蓆有不同種類，主要來自印尼或中國內地，價錢由幾百元至幾千元不等。印尼嗎㖘蓆一定是「車邊」（用布包邊），底面質地均滑身，價錢較貴，有的貴至幾千元一張，不過最耐用。藤蓆用得愈久愈靚、愈有價值，睡覺時身體釋出油脂，會令藤蓆變滑。藤蓆亦較適合小朋友使用。倘若小朋友用竹蓆加上開冷氣，容易着涼。

林美倩教路，「好藤不染色」，選購時宜盡量揀不染色、不漂色的藤蓆，漂過的藤蓆顏色會較白，沒有漂過的藤蓆會呈現一點點藤條啡色。

草蓆 質感滑但易爛

草蓆主要分為清水草蓆及鹹水草蓆，質感滑，多用於日式榻榻米。草蓆不及竹蓆涼，線比較幼細，相對易爛，不過草蓆仍可用上一段時間。

保養：勿踩蓆上 濕毛巾輕抹

林美倩提醒，所有涼蓆不能曬太陽，人不宜踩在蓆上。涼蓆毋須每日清潔，定期以濕毛巾輕抹即可。倘若藤蓆出現摺痕，可用水打或以扭得出水的濕毛巾抹。收藏時，可將蓆捲起，或平放在牀褥下，不過若放在牀褥下要留意天氣潮濕時會否發霉。

文圖：何芍盈

短片：何采思

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