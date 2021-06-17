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疫苗獎賞｜6月開始登記或領取疫苗獎賞名單 (19:30)

坊間推出各式獎品或優惠以鼓勵公眾接種新型冠狀病毒疫苗，本文整理部分於6月可登記或領取的疫苗獎賞，供讀者參考。

．觀塘凱滙住宅單位抽獎登記

登記日期：即日至9月1日下午5時30分（網址

．星夢郵輪 送全年任搭「雲頂夢號」通行證

登記日期：即日至7月30日下午11時59分（網址

．鷹君旗下酒店（香港朗廷酒店、香港康得思酒店及香港逸東酒店）半價優惠及商場消費奬賞

登記日期：即日至8月31日（網址）；酒店優惠為每月共1000晚酒店房間，3個月共3000晚酒店房間

．恒基6次抽獎送999足金共300両及過百萬元消費購物禮券

登記日期：預計於6月下旬開始接受網上登記（網址

．海洋公園 送園內優惠券

登記日期：即日至6月30日（網址

．香港迪士尼樂園 送250元禮品包

登記日期：即日至6月28日（網址

．愛的家香港 送口罩

登記日期：6月20日中午12時接受報名，名額500個，先到先得（網址

．中信銀行 推「齊心抗疫定存優惠」

登記日期：即日至9月30日（網址

．中國建設銀行 送信用卡免找數簽賬額

登記日期：6月下旬開始接受登記（網址

更多疫苗獎賞：

香港總商會推7輪抽獎7月2日起登記　獎品包括平治房車、港鐵全年車票、金鏈等【附登記連結】

廠商會兩輪抽獎7月18日起登記　頭獎為100萬預付卡簽帳額

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