任天堂遊戲《薩爾達傳說 曠野之息》全球銷量2228萬　明年推續篇　預告片16小時290萬觀看次數【短片】 (17:50)

首代《薩爾達傳說 曠野之息》銷量累計2228萬

首代《薩爾達傳說 曠野之息》自2017年發售，全球銷量至今年3月累計達2228萬，被視為任天堂遊戲機Switch必玩遊戲之一。

《薩爾達傳說》系列35周年

任天堂目前僅稱《薩爾達傳說 曠野之息》續篇將於2022年推出，確實發售日期有待公布。有網民認為，今年是《薩爾達傳說》系列遊戲發行35周年，對遊戲續篇趕不及今年發售感可惜；亦有網民稱，好的遊戲值得等，即使等到2023年也值得。

知多啲：續篇或不用「曠野之息」命名

據美國遊戲評論頻道IGN表示，任天堂現時稱新作為《薩爾達傳說 曠野之息》續篇，惟新作其實已有獨立名字，或不會繼續沿用「曠野之息」。IGN解釋，任天堂一向會以遊戲場境中的重要道具或概念為《薩爾達傳說》系列遊戲命名，例如「曠野之息」的主要遊戲場景是原野，而任天堂為免「戲透」泄露遊戲關鍵信息，故意暫將新名保密。

文：張可兒