新冠肺炎｜染疫少女家中凍肉包裝驗出病毒　專家籲存放前先清洗消毒 (12:24)

本月初確診變種新型冠狀病毒的17歲少女，衛生防護中心調查發現其家中雪櫃的一個泰國進口急凍鱷魚排骨的包裝表面驗出新冠病毒。中大呼吸系統科講座教授許樹昌及港大公共衛生學院教授潘烈文今（16日）分別在電台節目指出，現時未能證明少女因接觸該冷凍食物包裝而受感染，但提醒市民處理及存放冷凍食物時，可先清洗包裝減低風險。
許樹昌建議：
．將食物放入雪櫃前，先用肥皂水或洗潔精清洗包裝膠袋
港大公共衛生學院教授潘烈文建議：
．處理冷凍食物前後應洗手
．用清水清潔食品包裝
．將食物徹底煮熟
愈高溫病毒愈快失去感染力
港大醫學院公共衛生學院公共衛生實驗室科學分部主任潘烈文教授的團隊，曾研究新型冠狀病毒在不同環境的感染力，發現在4℃環境下，病毒在14日後仍然穩定。至於高溫能否殺死新冠病毒？團隊發現，病毒在溫暖地方仍具感染力，但病毒的穩定性會受溫度影響，在愈高溫的環境下，病毒愈快失去感染力。
病毒在不同溫度下失去感染力的時間：
．4℃：14日後病毒仍然穩定
．22℃：14日
．37℃：2日
．56℃：30分鐘
．70℃：5分鐘
資料來源：港大醫學院facebook
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