反修例兩年．當年今日｜6．16民陣稱近200萬人遊行　林鄭月娥致歉　明報2019年6月16日即時新聞報道重點【附6．16遊行片】 (11:07)

明報2019年6月16日即時新聞報道重點：

圖輯：民陣反修例第4次遊行 市民續堅持訴求

6月16日遊行情況

警：最高峰33.8萬人遊行 民陣：接近200萬

約下午2時，多個港鐵站擠滿人潮，不少人身穿黑衣。參與遊行的市民企滿維園3個半足球場，等候出高士威道起步；同時市民不停由天后及銅鑼灣入口進入維園。

由於前一晚、即6月15日近9時，身穿寫有抗議字句黃色雨衣的梁凌杰在金鐘太古廣場墮斃（相關報道：太古廣場平台掛「反送中」橫額 男子墮樓送院不治），6月16日下午3時，很多市民到金鐘太古廣場外悼念。（相關報道：多名黑衣市民獻花悼念太古廣場墮樓亡示威者）。死因庭於2021年5月25日裁定他死於不幸（相關報道：梁凌杰死因研訊｜梁凌杰裁死於不幸 研訊重點回顧【附連結】）。

2019年6月16日晚上約8時15分，民陣facebook稱，救護車需要穿過警總對開的遊行隊伍，群眾以「分紅海」方式讓救護車暢順通過。政總周圍包括立法會、添美道、海旁一帶坐滿示威者。

政府當晚8時半發新聞稿，特首林鄭月娥向市民致歉（相關報道：政府消息：林鄭「放下身段」道歉 草案形同「撤回」）。兩日後、即6月18日，林鄭月娥再在政總會見記者，表示要為修例風波負上很大責任，向全港每一名市民真誠致歉。（相關報道：林鄭月娥道歉 未提「撤回修例」）

民陣於6月16日晚上約11時稱，遊行人數接近200萬，宣布遊行結束。至接近凌晨，特首辦外有垃圾桶起火，市民自行淋熄火種。在金鐘夏慤道，有人高呼凌晨零時舉行宗教集會。

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