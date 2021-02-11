長者防中暑｜醫生提醒：長者排汗差　室內焗促增中暑風險【附醫生5建議】 (14:20)

長者預防熱衰竭中暑方法：

．留意酷熱天氣警告，及早防範；

．保持水分充足，避免暴曬；

．咖啡因、酒精易令人脫水，感口渴時不宜飲相關飲品；

．留意小便顏色是否偏深黃，若是則代表身體水分不足，需要補充；

．在室內也要留意中暑風險，尤其環境通風不好、焗促，又或是有些長者因節儉或怕着涼而不願開冷氣；應保持良好通風，開窗、開風扇，或適量開冷氣。

長者進冷氣地方 宜先歇一歇降溫

長者出入冷氣環境亦要注意。曾偉然提醒，從很熱地方進入有冷氣環境，皮下血管或會突然收縮，致血壓突然升高；一冷一熱也易致鼻敏感。他建議，長者入冷氣地方前可先歇一歇，待身體稍降溫，以免溫差太大。

「消暑散熱個人心得」系列：link.mingpao.com/69538.htm

中醫徐澤昌：游泳食西瓜

家庭醫生劉浩濂：別介意出汗、保持心情愉悅

營養師李杏榆：自己煲羅漢果水薏米水放雪櫃

雷雄德：飲清涼的水、著通風透氣長袖薄衫防曬

飲水 實用資訊：

運動前後飲水四注意 雷雄德提醒：運動後勿狂灌水 運動飲品非必要

中醫提醒：飲水補水勿一次過狂灌

家庭醫生提醒：每日飲8杯水只作參考 防缺水記住3個飲水時間