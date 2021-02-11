長者防中暑｜醫生提醒：長者排汗差　室內焗促增中暑風險【附醫生5建議】 (14:20)

天時暑熱，長者或較易出現熱衰竭甚至中暑，老人科專科醫生曾偉然解釋，長者汗腺、排汗機制退化，相比年輕人，長者會在體溫較高時才開始排汗散熱。一些長者本身正服用慢性疾病藥物，例如有血壓藥物含去水成分，令身體易流失水，高溫下或較易脫水，如有需要應向醫生查詢藥物注意事項。曾偉然說明有助長者預防中暑五個方法。
長者預防熱衰竭中暑方法：
．留意酷熱天氣警告，及早防範；
．保持水分充足，避免暴曬；
．咖啡因、酒精易令人脫水，感口渴時不宜飲相關飲品；
．留意小便顏色是否偏深黃，若是則代表身體水分不足，需要補充；
．在室內也要留意中暑風險，尤其環境通風不好、焗促，又或是有些長者因節儉或怕着涼而不願開冷氣；應保持良好通風，開窗、開風扇，或適量開冷氣。
長者進冷氣地方 宜先歇一歇降溫
長者出入冷氣環境亦要注意。曾偉然提醒，從很熱地方進入有冷氣環境，皮下血管或會突然收縮，致血壓突然升高；一冷一熱也易致鼻敏感。他建議，長者入冷氣地方前可先歇一歇，待身體稍降溫，以免溫差太大。
「消暑散熱個人心得」系列：link.mingpao.com/69538.htm
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