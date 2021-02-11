賞你遊香港｜第二批行程增觀星、印度舞、網紅直播元素　周三起報名【附行程連結】 (19:00)

夜觀星象

．「星星物語」：參觀新田大夫第，晚餐後到錦田BULA Adventure Base觀星

舞蹈戲曲

．「印。導遊」：參觀跑馬地印度廟，午餐，印度舞蹈體驗

．「粵曲妙韻天際遊」：午餐後訪戲曲中心，遊西九龍海濱長廊，到天際100香港觀景台

紮作造紙

．「Mamma Mia的味蕾體驗」：享用意式午餐，到浪花花紙教室工作坊學造紙及西九文化區

．「新界中古手作之旅」：到訪紮作技藝展示館，參觀聚星樓，午餐後遊覽鄧氏宗祠及錦田壁畫村

打保齡球

．「滾動樂悠遊」：學習保齡球基本步法及技術，參觀冠華食品，午餐作結

了解網紅直播

．「網紅的一天」：開篷巴士體驗，遊覽青嶼幹線觀景台，參觀卓悅集團中心KOL直播間，酒店自助午餐，參觀南豐紗廠

參觀歷史遺蹟

．「你所不知道的圍村文化之旅」：到訪龍躍頭之老圍，遊覽麻笏圍及曾大屋，海鮮午餐作結

．「繽紛老香港故事遊」：遊灣仔北帝廟及灣仔彩色唐樓，到大館參觀，享用西式午餐後遊紅燈山

漁村文化

．「歷遊漁村」：午餐後參觀三家村漁民文化，訪天后廟、鯉魚門石礦場、砵甸乍炮台及魔鬼山炮台

．「慢活在漁鄉」：到訪佛光寺、加樂裕通園藝、西貢烈士墓園、西貢海濱長廊，織漁網體驗漁村生活，享用海鮮晚餐

行程資料可參考「賞你遊香港」活動網頁：www.holidayhk.com/zh-hk/free-tours