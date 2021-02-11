賞你遊香港｜第二批行程增觀星、印度舞、網紅直播元素　周三起報名【附行程連結】 (19:00)

香港旅遊發展局第二輪「賞你遊香港」活動的第二批約60個行程出爐，市民明日（16日）起可直接向相關旅行社報名，名額有限，先到先得。新一批行程加入學習元素，包括夜觀星象、印度舞蹈、造紙、打保齡球等，亦有安排參觀歷史遺蹟、漁村文化，甚至了解網紅直播等。明報電子平台組整理了部分主題的行程。
夜觀星象
．「星星物語」：參觀新田大夫第，晚餐後到錦田BULA Adventure Base觀星
舞蹈戲曲
．「印。導遊」：參觀跑馬地印度廟，午餐，印度舞蹈體驗
．「粵曲妙韻天際遊」：午餐後訪戲曲中心，遊西九龍海濱長廊，到天際100香港觀景台
紮作造紙
．「Mamma Mia的味蕾體驗」：享用意式午餐，到浪花花紙教室工作坊學造紙及西九文化區
．「新界中古手作之旅」：到訪紮作技藝展示館，參觀聚星樓，午餐後遊覽鄧氏宗祠及錦田壁畫村
打保齡球
．「滾動樂悠遊」：學習保齡球基本步法及技術，參觀冠華食品，午餐作結
了解網紅直播
．「網紅的一天」：開篷巴士體驗，遊覽青嶼幹線觀景台，參觀卓悅集團中心KOL直播間，酒店自助午餐，參觀南豐紗廠
參觀歷史遺蹟
．「你所不知道的圍村文化之旅」：到訪龍躍頭之老圍，遊覽麻笏圍及曾大屋，海鮮午餐作結
．「繽紛老香港故事遊」：遊灣仔北帝廟及灣仔彩色唐樓，到大館參觀，享用西式午餐後遊紅燈山
漁村文化
．「歷遊漁村」：午餐後參觀三家村漁民文化，訪天后廟、鯉魚門石礦場、砵甸乍炮台及魔鬼山炮台
．「慢活在漁鄉」：到訪佛光寺、加樂裕通園藝、西貢烈士墓園、西貢海濱長廊，織漁網體驗漁村生活，享用海鮮晚餐
行程資料可參考「賞你遊香港」活動網頁：www.holidayhk.com/zh-hk/free-tours