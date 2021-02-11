減醣飯＝減碳？消委會測試卡路里、碳水化合物量相若　不建議糖尿病者依賴控制病情 (14:17)

消委會以其中一款樣本、Thanko牌減醣電飯煲（SLCABRCK型號）測試，以75克生米所煮成的米飯計算：

．正常模式所煮的米飯：重量163.6克、能量270.4千卡、碳水化合物61克、水96.3克

．減醣模式所煮的米飯：重量297.2克、能量271.6千卡、碳水化合物60.6克、水230.3克

從以上數據可見，兩者總能量及碳水化合物含量分別不大，但減醣飯所含水分更多，進食會攝取更多水分。消委會指出，除非減少生米量，或因減醣飯內水分較多而令食量減少，否則只會誤以為進食減醣飯能減少攝入碳水化合物。

醫生:實驗發現僅小量澱粉質溶於水

醫學會內分泌及糖尿科專科醫生丘思欣表示，有實驗發現只有小量澱粉質（約1至3%）會溶於水中，對升糖指數影響輕微。消委會指出，減醣飯的減醣穩定性有待測定，不建議糖尿病患者依賴減醣電飯煲控制病情。

衛生署另提醒，減醣電飯煲用水量較多，部分營養素例如醣質及水溶性維生素B或會溶入水中，烹調時會隨剩餘的水排走，令減醣飯的營養價值較低，或會妨礙兒童及少年的成長。

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