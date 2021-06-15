即沖茶飲｜中醫：雪梨乾菊花茶　啱冷氣一族【附三個花茶食譜】 (08:15)

夏日熱辣辣，不少人都愛喝凍飲，註冊中醫胡玘君提醒，勿貪一時涼快喝凍飲，凍飲不能持久解渴散熱，反而容易傷脾胃，導致腹痛、腹瀉等，亦會令毛孔排汗不暢。胡玘君介紹3種即沖茶飲，能生津解渴，而且製作簡易，將材料放進杯中，加入熱水即成。
即沖茶飲一：雪梨乾菊花茶 生津明目
材料：雪梨乾15-17克（約2片）、菊花2粒、熱水300毫升
功效：雪梨有治風熱、潤肺涼心、消痰降火、解毒、潤肺潤膚功效，亦有助紓緩喉嚨乾癢等問題。上班族長期在冷氣間工作，體內津液容易被抽走，加上經常看手機和電腦，可用生津的雪梨乾配明目的菊花沖水飲。
即沖茶飲二：薄荷菊花茶 啱戶外活動一族
材料：薄荷1克、菊花2粒、熱水300毫升
功效：菊花有疏風清熱、清肝瀉火、益陰明目功效。薄荷能疏散風熱、清利頭目、利咽透疹及疏肝解鬱。薄荷菊花茶有助散熱，改善因炎熱而引起的頭昏腦脹，適合夏日喜愛戶外活動、愛行山的人飲用。
即沖茶飲三：花旗參百合花茶 適合睡眠欠佳者
材料：花旗參3克、百合花2朵、熱水300毫升
功效：百合花潤肺清火、安神，適合夏日睡眠質素差的人。花旗參有補氣養陰、清火生津功效，泡水飲能清熱，可用於治熱病氣陰、煩倦口渴。
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