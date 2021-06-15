即沖茶飲｜中醫：雪梨乾菊花茶　啱冷氣一族【附三個花茶食譜】 (08:15)

即沖茶飲一：雪梨乾菊花茶 生津明目

材料：雪梨乾15-17克（約2片）、菊花2粒、熱水300毫升

功效：雪梨有治風熱、潤肺涼心、消痰降火、解毒、潤肺潤膚功效，亦有助紓緩喉嚨乾癢等問題。上班族長期在冷氣間工作，體內津液容易被抽走，加上經常看手機和電腦，可用生津的雪梨乾配明目的菊花沖水飲。

即沖茶飲二：薄荷菊花茶 啱戶外活動一族

材料：薄荷1克、菊花2粒、熱水300毫升

功效：菊花有疏風清熱、清肝瀉火、益陰明目功效。薄荷能疏散風熱、清利頭目、利咽透疹及疏肝解鬱。薄荷菊花茶有助散熱，改善因炎熱而引起的頭昏腦脹，適合夏日喜愛戶外活動、愛行山的人飲用。

即沖茶飲三：花旗參百合花茶 適合睡眠欠佳者

材料：花旗參3克、百合花2朵、熱水300毫升

功效：百合花潤肺清火、安神，適合夏日睡眠質素差的人。花旗參有補氣養陰、清火生津功效，泡水飲能清熱，可用於治熱病氣陰、煩倦口渴。

夏日茶飲 其他選擇：

5分鐘焗茶：竹葉西洋參茶

菊花杞子普洱茶、桂花或陳皮配鐵觀音、玫瑰洛神花紅棗茶

羅漢果水、薏米水

飲水 實用資訊：

運動前後飲水四注意 雷雄德提醒：運動後勿狂灌水 運動飲品非必要

中醫提醒：飲水補水勿一次過狂灌

家庭醫生提醒：每日飲8杯水只作參考 防缺水記住3個飲水時間

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