反修例兩年．當年今日｜明報2019年6月12日即時新聞報道重點 (15:11)

本港反修例風波兩年，2019年6月12日，《逃犯條例》修訂草案原定當天早上在立法會恢復二讀，市民凌晨前後起於金鐘立法會大樓外留守至天亮，及後爆發衝突。至同年6月15日，特首林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯條例》。