反修例兩年．當年今日｜明報2019年6月12日即時新聞報道重點 (15:11)

本港反修例風波兩年，2019年6月12日，《逃犯條例》修訂草案原定當天早上在立法會恢復二讀，市民凌晨前後起於金鐘立法會大樓外留守至天亮，及後爆發衝突。至同年6月15日，特首林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯條例》。
2019年6月12日──大批市民前一晚起聚集於金鐘政府總部及立法會外一帶，12日衝出龍和道、夏慤道佔據道路；衝突在同日下午升級，示威者試圖衝入立法會示威區，警方其後開始驅散群眾。
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2019年6月13日──香港社會各界關注反修例示威風波，西方國家亦表態，中方作出回應。
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2019年6月15日──特首林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯條例》。
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反修例兩年．當年今日 相關報道：