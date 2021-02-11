好去處｜K11 ATELIER睇畢加索《男子半身像》　K11 MUSEA展周杰倫《不能說的秘密》古董鋼琴【短片】 (14:00)

蘇富比拍賣行及K11集團聯手為「JAY CHOU X SOTHEBY'S」拍賣舉行預展，展出超過50件當代藝術佳作，並邀得台灣歌手周杰倫客席策展。預展即日起至6月18日於K11 ATELIER舉行，展品包括藝術家巴斯基亞（Jean-Michel Basquiat）1985年創作的《無題》，以及西班牙抽象派大師畢加索1969年創作的《男子半身像》，兩件作品拍賣估價均超過逾億港元。另外，K11 MUSEA同期展出周杰倫於電影《不能說的秘密》所用的經典古董鋼琴，以及周杰倫第七次世界巡迴演唱會「地表最強」所穿的三組演出服裝，其中古董鋼琴不作拍賣。