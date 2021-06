英女王95歲官方生日｜迪士尼創作48秒動畫　小熊維尼送蜂蜜賀壽【短片】 (15:05)

今次並非小熊維尼首次向英女王祝壽,早於2016年迪士尼亦曾推出賀壽版維尼熊繪本故事,慶祝英女王90歲生日。

(Disney UK Twitter/ITV news)

Celebrating 95 magical years 💛

Everyone's favourite bear has a special surprise for Her Majesty The Queen 🎈#WinnieThePooh95th pic.twitter.com/qLKCYg2IzE — Disney UK (@Disney_UK) June 10, 2021