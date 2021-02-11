英女王95歲官方生日｜迪士尼創作48秒動畫　小熊維尼送蜂蜜賀壽【短片】 (15:05)

英女王伊利沙伯二世明日（12日）在溫莎堡慶祝95歲官方壽辰。迪士尼周四（10日）在Twitter上載一條約48秒小熊維尼的動畫短片《Winnie the Pooh and the Royal Adventure》，與英女王同於1926年「出世」的小熊維尼，伙同一眾好友到溫莎堡獻上蜂蜜賀壽。帖文亦寫道，「歡慶95載，小熊維尼為英女王送上驚喜禮物」。