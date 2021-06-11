天問一號首批科學影像圖發布　回顧中國首次火星任務【多圖】 (13:47)

2020年7月23日，天問一號探測器於海南文昌發射升空，歷經火星停泊、離軌着陸和科學探測等階段，今年5月15日登陸火星，任務順利開展。截至今日，祝融號火星車在火星表面已工作了28個火星日。

今次火星任務也有香港的參與，理大兩個跨學科研究團隊分別研究着陸地點及火星相機，協助找出合適降落地形及監察着陸環境。研究團隊首見自行研發的相機在火星出現，十分興奮。

（澎湃新聞）

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