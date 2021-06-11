天問一號首批科學影像圖發布　回顧中國首次火星任務【多圖】 (13:47)

國家航天局今日（11日）發布中國火星探測器「天問一號」着陸火星的首批科學影像圖，公布了由火星車「祝融號」拍攝的着陸點全景、火星地形地貌和「中國印迹」等影像圖，標誌中國首次火星探測任務取得成功。明報電子平台組在此回顧天問一號任務在火星留下中國足迹。
2020年7月23日，天問一號探測器於海南文昌發射升空，歷經火星停泊、離軌着陸和科學探測等階段，今年5月15日登陸火星，任務順利開展。截至今日，祝融號火星車在火星表面已工作了28個火星日。
今次火星任務也有香港的參與，理大兩個跨學科研究團隊分別研究着陸地點及火星相機，協助找出合適降落地形及監察着陸環境。研究團隊首見自行研發的相機在火星出現，十分興奮。
（澎湃新聞）
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