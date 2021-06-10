食安中心教認6細菌致食物中毒　李斯特菌常見於刺身沙律可致流產 (08:18)

夏日炎炎，食物處理尤其要小心以防食物中毒。食物安全中心（食安中心）在facebook專頁發帖介紹6種常見引起食物中毒的細菌，提醒市民注意由細菌引起的食物中毒病徵一般包括肚痛、嘔吐及腹瀉等，部分壞菌更可能會令嬰幼兒、孕婦、長者及免疫力較弱的人，出現嚴重併發症。
6種常見引致食物中毒的細菌：
1. 李斯特菌
‧常見於冰凍甜點、凍食肉類、芝士、沙律、刺身、煙三文魚
‧低至攝氏零度的環境仍可生長
‧一般健康成年人無病徵，或只出現輕微病徵如發燒、惡心、嘔吐及腹瀉等；孕婦受感染可導致胎兒流產、夭折、早產，或新生嬰兒病重
2. 沙門氏菌
‧常見於未徹底煮熟的家禽、肉類、奶類、蛋類，以及其製品
‧令人發燒、嘔吐、肚痛及腹瀉等
‧源於動物腸臟
3. 副溶血性弧菌
‧常見於未經徹底煮熟或生的海產，如生蠔、魚生、壽司
‧令人腹瀉、嘔吐、輕微發燒及腹痛
4. 金黃葡萄球菌
‧常見於人手配製、工序較多，食用前又毋須再烹煮的食物，如沙律、魚生、壽司、三文治
‧令人出現惡心、嘔吐及腹痛，或有腹瀉
‧源於人的皮膚、鼻腔、傷口等
5. 產氣莢膜梭狀芽孢桿菌
‧常見於大量配製的食物，尤其是已煮熟的肉類和家禽，以及烹煮後放在室溫下長時間冷卻的食物，如肉卷、釀入其他食材的家禽、餸汁
‧令人突發性腹痛，繼而出現腹瀉和惡化
6. 蠟樣芽孢桿菌
‧常見於製作過程欠缺衛生，烹煮後放在室溫下長時間冷卻的食物，如炒飯、豆漿
‧可引起致吐型（引致嘔吐）及致腹瀉型兩類食物中毒
食安中心提醒市民，要食得安全，應避免進食以下3類高危食物：
‧生或未煮熟的食物（生冷食物）
‧被生食或不潔雙手污染的熟食或即食食物
‧烹煮後長時間置於室溫下冷卻的食物
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