疫苗獎賞｜打新冠疫苗最新獎賞一覽　送全年任搭郵輪通行證、紀念鑽勞【附名單】 (21:53)

為吸引市民接種新型冠狀病毒疫苗，商界紛紛推出各項優惠，包括大抽獎、現金券及消費優惠等。明報電子平台組整理各機構和企業最新推出的疫苗獎賞，詳情如下：
星夢郵輪：推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，所有於7月30日或之前完成兩劑新冠疫苗接種的香港市民，毋須消費即可參加，獎品總值400萬元，頭獎為一年無限乘搭「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證，約值380萬元。（相關報道：星夢郵輪送全年任搭「雲頂夢號」通行證價值逾380萬【附登記方法】）
新民黨：送出總值100萬元獎品作大抽獎。新民黨主席葉劉淑儀捐出原裝勞力士鑲鑽石腕表。大抽獎僅供已接種兩劑新冠疫苗的新民黨員或「新民之友」的市民參與。（相關報道：新民黨送百萬元禮物鼓勵打疫苗 葉劉淑儀捐昔日升官紀念鑽勞）
華置：將在銅鑼灣皇室大廈設置外展疫苗接種中心，方便集團員工、租戶及其家人接種，名額200個，集團送出總值55萬元的股票答謝該200人。（相關報道：華置向員工、租戶「谷針」 打針送總值55萬股票）
置地公司：為員工提供多項接種疫苗前後的支援，包括最多3800元津貼，並有疫苗假。（相關報道：置地「谷針」向派員工3800元及4天疫苗假）
醫院管理局：舉行員工抽獎，獎品包括智能電話、平板電腦和電子遊戲產品等，總值逾100萬元。（相關報道：醫管局6月18日起抽獎送逾百萬獎品 鼓勵員工打針）
疫苗獎賞一覽：
打新冠疫苗最新獎賞一覽 送500萬元禮券買樓、10年醫保等【附名單】（6月8日）
送足金300両、買樓享額外1%折扣等【附名單】（6月7日）
送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】 （6月3日）
中華廠商會、一田百貨、愛的家等送簽帳額、口罩、購物折扣【附名單】（6月2日）
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