反修例兩年．當年今日｜明報2019年6月9日即時新聞報道重點 (13:11)

今日（9日）是本港反修例風波兩年，2019年6月9日，民陣舉行反對《逃犯條例》修訂遊行，民陣稱遊行人數達103萬人，警方則表示最高峰時有24萬人。
明報2019年6月9日即時新聞報道重點：
．明報電子平台組記者在銅鑼灣糖街交界天橋，以縮時攝影拍攝短片，從下午2時47分至晚上約7時45分，日至夜記錄約5小時的遊行情況。
．時任民陣召集人岑子杰表示，盼特首林鄭月娥會回心轉意；政府稱，已多次詳細解釋提出《逃犯條例》修訂草案的原因，又表示政府會繼續接觸各方及聆聽，而草案將於6月12日在立法會恢復二讀辯論。
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．民陣稱遊行人數達103萬，警方表示最高峰24萬人，學者雷鼎鳴估算平均人數19.9萬。
．遊行6月9日晚10時許結束，大批遊行者聚集在立法會公眾入口前空地。至翌日（10日）凌晨有示威者堵路擲物，警方宣布現場示威者參加非法集結並清場。
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．政務司長張建宗譴責示威者暴力行為。
．不少外國傳媒關注2019年6月9日的反修例遊行，其中路透社形容是自2003年推行《基本法》23條本地立法以來，港府面對最大規模的遊行。