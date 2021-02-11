英國菲臘親王紀念展：6月24日溫莎堡開展　7月23日荷里路德宮有得睇 (18:02)

溫莎堡展覽的其中一個重點是，介紹菲臘親王於1953年英女王加冕典禮上所扮演的角色，並展出菲臘親王在英女王加冕典禮中穿戴的長袍及寶冠。荷里路德宮展覽將會描繪菲臘親王早年的生活，展品有菲臘親王當海軍時1940至41年的日誌。

展覽@溫莎堡

展期：2021年6月24日至9月20日

展覽@蘇格蘭愛丁堡荷里路德宮

展期：2021年7月21日至10月31日

（Royal Trust Collection）

英女王加冕短片

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