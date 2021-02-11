疫苗獎賞｜打新冠疫苗最新獎賞一覽　送500萬元禮券買樓、10年醫保等【附名單】 (19:04)

為吸引市民接種新型冠狀病毒疫苗，商界紛紛推出各項優惠，包括大抽獎、現金券及消費優惠等。明報電子平台組整理各機構和企業最新推出的疫苗獎賞，詳情如下：
長江集團及李嘉誠基金會：將辦大抽獎，送出2000萬元長江集團禮券。在2021年8月31日前完成接種兩劑新冠疫苗的成年香港居民可參加大抽獎，頭獎可獨得500萬元禮券，禮券可用於長江集團旗下所有品牌，包括購買長江實業發展的一手樓。（相關報道：長江伙李嘉誠基金會 推2000萬元禮券大抽獎鼓勵接種疫苗）
英國保誠：凡接種最少一劑新冠疫苗的香港居民，可參加「保誠新冠疫苗接種大抽獎」，頭獎得獎者可免費獲得保誠自願醫保尚賓計劃10年保障，每年保障高達1200萬元。（相關報道：保誠送出1.3億元保障額予已接種疫苗的市民）
新世界發展：將推出抗疫措施協助基層市民，首階段名額約5000個，由三間非牟利機構推薦及甄選服務對象，受惠者可獲1000港元資助，最快於本月底開始發放津貼。（相關報道：新世界夥非牟利機構助基層抗疫 首階段提供1000元疫苗接種津貼、名額5000人）
疫苗獎賞一覽：
送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】 （6月3日）
中華廠商會、一田百貨、愛的家等送簽帳額、口罩、購物折扣【附名單】（6月2日）
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