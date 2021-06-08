冷氣機如何清洗保養？專家：直接斷電易壞　窗口機泡沫清潔劑愈洗愈禍 (12:16)

窗口機泡沫清潔劑「愈洗愈禍」

廖秀英表示，香港人大多居住高樓大廈，難以清洗窗口機，市面上有支裝泡沫清潔劑，使用後窗口機表面變得乾淨，但其實仍暗藏污垢。她解釋，使用泡沫清潔劑後，溶解的污漬聚積在冷氣機後方或縫隙，隨時「愈洗愈禍」，清洗窗口機必須尋求專業人士，將整部機器抬入家中，用藥水清洗，她建議每一至兩年洗一次，洗一部窗口機費用約500至800元。

不應盡信推銷入雪種服務

部分冷氣師傅清洗或維修冷氣機時，可能會推銷入雪種服務。廖秀英指出，雪種並非燃料，不會愈用愈少，亦毋須定期添加，只有出廠有問題或安裝不當的冷氣機才會漏雪種，正常情況下毋須入雪種，尤其窗口機是一體成型，製造商已經加入雪種，她稱如果有冷氣師傅推銷窗口機入雪種服務，不應盡信。

冷氣機忌直接斷電

良好的使用習慣亦有助保養冷氣機。廖秀英表示，冷氣機宜用遙控關閉，避免直接斷電，因直接關「總掣」較容易損壞電子板。另外，冷氣機開啟時會產生冷凝水，並經水泵排走，斷電會令水泵無法及時排走水分，以致有滴水情況，而且冷氣機內長期積水亦會滋生細菌，影響機器運作和製冷。她建議，市民以遙控關閉冷氣機後，保持通電15至20分鐘，始關閉電源。

採訪、整理：張可兒

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