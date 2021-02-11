疫苗獎賞｜打新冠疫苗最新獎賞一覽　送足金300両、買樓享額外1%折扣等【附名單】 (22:00)

恒基兆業：推出「疫苗接種鼓勵計劃」，由6月至9月舉辦共6次抽獎，送出999足金共300両，和逾百萬元消費購物禮券。頭獎可獨得價值超過100萬元的足金60両。（相關報道：恒地抽獎「谷針」送足金300両 另設員工接種獎金制）

啟德新盤、合景泰富及龍湖：旗下樓盤「尚‧珒溋」最新推出「已接種新冠疫苗人士優惠」，凡已接種一劑或以上新冠疫苗的人，買樓可享額外1%折扣。（相關報道：尚‧珒溋新增1%疫苗接種優惠）

中華煤氣：將在8月至9月内分5次抽獎，9月中前完成接種兩逾新冠疫苗並持香港身分證的成人可參加，愈早接種新冠疫苗，中獎機會愈高。活動送出50個特別大獎，每名幸運兒可獲得價值10,000元的購物禮券。（中華煤氣官網公布）

領展：9月底前完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民可參加抽獎活動，獎品包括總值超過200萬元的中式酒樓餐飲現金券，以及價值逾200萬元小型家庭電器。（相關報道：領展推打針抽獎送值200萬元家電及現金券）

英皇集團：提供2萬張英皇戲院戲票，以抽獎形式送出。（相關報道：鼓勵市民打針 英皇請市民「睇戲」送2萬張戲票）

其他疫苗獎賞：

打新冠疫苗最新獎賞一覽 送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】（6月3日）