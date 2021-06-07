工作過勞｜社工列工作倦怠9徵狀【附預防職場過勞5建議】 (08:20)

工作倦怠徵狀：

．不想出門返工

．上班時見到工作已不想做，想避開工作

．逃避與上司或同事接觸

．整個人無精力

．感工作無意義，失去工作目標，有無力感

．工作效率減

．身心倦怠

．日常生活受工作情緒影響

．無故出現身體不適（如頭痛，胃痛，失眠，心跳冒汗）

程志剛建議，打工仔可留意自己是否有上述徵狀，該些徵狀常被誤以為懶或欠工作動力，打工仔壓力更大。他補充，如果短暫或偶有出現上述徵狀，又或是因突然增加工作量或難度高的工作而引起短暫反應，屬正常工作壓力現象，倘若影響到日常生活功能，情況持續兩星期而無特別原因，便應多加注意，適時向專業人士（如社工或臨牀心理學家）求助。

預防職場過勞建議：

．適時放假，調節心情

．保持作息節奏，繼續參與自己有興趣的活動

．訂立小目標，勿勉強自己一次過完成手頭工作

．自我重新定位，尋找工作意義

．學習鬆弛練習或靜觀

工作過勞／工作倦怠 相關報道：

2021年：勞工團體促「過勞死」列職業病

2019年：世衛：「工作倦怠」是職業現象

2019年：過勞徵狀逐個睇 家庭醫生提醒：徵狀持續要求醫

2019年鄭志文專欄：職業過勞（訂戶專區）

2019年鄭志文專欄：診斷Burn out不簡單（訂戶專區）

2019年鄭志文專欄：Burn out是過勞？（訂戶專區）

2018年何靜瑩專欄：工作透支的先兆（訂戶專區）

2018年何靜瑩專欄：工作透支自救篇（訂戶專區）

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm