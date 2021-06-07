工作過勞｜社工列工作倦怠9徵狀【附預防職場過勞5建議】 (08:20)

香港心理衛生會及東華學院調查發現，62%受訪打工仔出現過勞徵狀（相關報道：調查：62%打工仔現過勞徵狀）。註冊社工、香港心理衛生會總幹事程志剛接受明報電子平台組訪問，講解「工作倦怠」（burn out）徵狀，以防職場過勞。
工作倦怠徵狀：
．不想出門返工
．上班時見到工作已不想做，想避開工作
．逃避與上司或同事接觸
．整個人無精力
．感工作無意義，失去工作目標，有無力感
．工作效率減
．身心倦怠
．日常生活受工作情緒影響
．無故出現身體不適（如頭痛，胃痛，失眠，心跳冒汗）
程志剛建議，打工仔可留意自己是否有上述徵狀，該些徵狀常被誤以為懶或欠工作動力，打工仔壓力更大。他補充，如果短暫或偶有出現上述徵狀，又或是因突然增加工作量或難度高的工作而引起短暫反應，屬正常工作壓力現象，倘若影響到日常生活功能，情況持續兩星期而無特別原因，便應多加注意，適時向專業人士（如社工或臨牀心理學家）求助。
預防職場過勞建議：
．適時放假，調節心情
．保持作息節奏，繼續參與自己有興趣的活動
．訂立小目標，勿勉強自己一次過完成手頭工作
．自我重新定位，尋找工作意義
．學習鬆弛練習或靜觀
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