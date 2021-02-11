空氣污染可加劇哮喘、慢性阻塞肺病　空氣質素健康指數「甚高」「嚴重」時注意事項一覽 (16:59)

何謂空氣質素健康指數？

空氣質素健康指數以1至10級及10+級通報，並分為5個健康風險級別，包括：低（1至3）、中（4至6）、高（7）、甚高（8至10）、嚴重（10+）。

當處於「甚高」、「嚴重」，市民應注意什麼？

●空氣質素健康指數「甚高」時：

．心臟病或呼吸系統疾病患者、兒童及長者

應盡量減少戶外體力消耗，以及盡量減少在戶外逗留的時間

．一般市民

應減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間

●空氣質素健康指數「嚴重」時：

．心臟病或呼吸系統疾病患者、兒童及長者

應避免戶外體力消耗，以及避免在戶外逗留

．一般市民

應盡量減少戶外體力消耗，以及盡量減少在戶外逗留的時間

詳情見本文附圖2。

長期暴露在空氣質素較差環境，有何不良影響？

或令人鼻子發癢、打噴嚏、流鼻水、喉嚨痕癢、咳嗽、呼吸困難、氣喘，以及更易患上哮喘、呼吸道感染疾病和心血管疾病，嚴重者更會引致肺癌；空氣污染會加劇哮喘、慢性阻塞性肺病和心血管疾病患者的病情，亦會阻礙小童及青少年的肺部成長及發展。

（環境局/環保署）

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