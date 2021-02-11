空氣污染可加劇哮喘、慢性阻塞肺病　空氣質素健康指數「甚高」「嚴重」時注意事項一覽 (16:59)

環境保護署預測今日（6日）稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。空氣質素健康指數反映什麼？在空氣污染高的日子，哪些人需要多加注意？明報電子平台組整理環保署網站資訊，供讀者參考。
何謂空氣質素健康指數？
空氣質素健康指數以1至10級及10+級通報，並分為5個健康風險級別，包括：低（1至3）、中（4至6）、高（7）、甚高（8至10）、嚴重（10+）。
當處於「甚高」、「嚴重」，市民應注意什麼？
●空氣質素健康指數「甚高」時：
．心臟病或呼吸系統疾病患者、兒童及長者
應盡量減少戶外體力消耗，以及盡量減少在戶外逗留的時間
．一般市民
應減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間
●空氣質素健康指數「嚴重」時：
．心臟病或呼吸系統疾病患者、兒童及長者
應避免戶外體力消耗，以及避免在戶外逗留
．一般市民
應盡量減少戶外體力消耗，以及盡量減少在戶外逗留的時間
詳情見本文附圖2。
長期暴露在空氣質素較差環境，有何不良影響？
或令人鼻子發癢、打噴嚏、流鼻水、喉嚨痕癢、咳嗽、呼吸困難、氣喘，以及更易患上哮喘、呼吸道感染疾病和心血管疾病，嚴重者更會引致肺癌；空氣污染會加劇哮喘、慢性阻塞性肺病和心血管疾病患者的病情，亦會阻礙小童及青少年的肺部成長及發展。
（環境局/環保署）
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