新冠疫苗｜六旬漢打復必泰後患吉巴氏綜合症　一文看清吉巴氏症病徵、治療方法 (15:08)

吉巴氏綜合症是什麼？

吉巴氏綜合症是罕見的神經系統疾病，會引致癱瘓，甚至呼吸困難，有可能危及生命，故患者應住院以便密切監察身體狀況。大部分患者都能完全康復，不過部分人會持續乏力。吉巴氏綜合症可以在多種的傳染病感染後出現，例如流感。

根據衛生防護中心資料，2019及2020年分別有56人及47人因吉巴氏綜合症入院；2021年首4個月則有8人。

吉巴氏綜合症有什麼病徵？

最初症狀包括虛弱或刺痛感，一般從腿部開始，可蔓延至手臂和臉部。這些症狀可能導致腿部、手臂或面部肌肉癱瘓，20%至30%人的胸肌會受到影響，導致呼吸困難。重症病例的說話和吞嚥能力可能受影響。

吉巴氏綜合症有什麼治療方法？

吉巴氏綜合症沒有已知的特效藥物，但治療可幫助改善症狀並縮短病程。由於此症屬自身免疫性疾病，在急性期通常使用免疫療法治療，如置換血漿以去除血液中的抗體，或靜脈注射免疫球蛋白。如果在病症急性期之後持續存在肌無力現象，患者可能需要康復服務以加強肌肉並恢復運動。

（衛生防護中心/世界衛生組織）

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