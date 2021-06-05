芒種．二十四節氣｜飛蟻雨季出沒　滅蟲專家提醒防飛蟻入屋 (10:45)

飛蟻甩翼會繁殖

鄭國鏗稱，飛蟻有趨光習性，見到有光的地方會被吸引進去。飛蟻入屋後翅膀會脫落，然後在靠牆較陰暗和潮濕位置或木製家具繁殖。飛蟻翅膀脫落代表已交配，可以繁殖，若成功「入主」屋內，會變成白蟻王或白蟻后，或會造成屋內蟻患。飛蟻身體呈啡色，變成蟻王或蟻后後體型會變大。

飛蟻入屋 應對3方法

1. 以電蚊拍拍死飛蟻。

2. 家中角落、沙發底、椅子下、洗手間附近等位置，多吸塵。

3. 用水盆盛載清水，以照燈照射水盆，吸引飛蟻飛進水中。飛蟻不諳水性，飛進水中會溺斃。

最有效方法：黃昏關窗

鄭國鏗建議，雨季或快下雨的黃昏時分關窗，飛蟻不易飛入屋；亦可安裝蚊網，留意蚊網的洞不能太大，洞口約1毫米乘1毫米，必須完整無缺。鄭國鏗強調，安裝蚊網飛蟻仍然可能飛入屋，因此關窗是最有效方法。

文：何芍盈

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