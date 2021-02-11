疫苗獎賞｜打新冠疫苗最新獎賞一覽　送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】 (22:46)

．香港總商會：7月至9月期間舉辦抽獎，年滿18歲、持有效香港身分證並已完成接種兩劑新冠疫苗的市民可參加。獎品總值2000萬元，包括：500張港鐵全年車票、國泰商務機票、酒店度假遊、主題公園套票、昂坪360來回纜車門票以及餐飲禮券等。（抽獎詳情）

．國泰航空：以抽獎形式向已於2021年8月底前完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，送出共2000萬「亞洲萬里通」里數；特別大獎得獎者可於國泰空中巴士A321neo客機上舉辦私人派對。（相關報道：國泰加入「谷針」推大抽獎 特別大獎包括空中私人派對）

．華懋集團：於2021年8月底前完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，可登記參加抽獎，並有機會贏取集團酒店住宿、全年自助晚餐、娛樂及現金券等獎品，總值超過2000萬港元。（抽獎詳情）

．3香港：於2021年8月底前完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，可參加「全城有Jabso」活動，獎品總值逾1000萬元，包括33部iPhone 12 Pro智能手機、手機折扣優惠等。（3香港facebook）

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