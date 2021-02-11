疫苗獎賞｜打新冠疫苗最新獎賞一文睇清　送簽帳額、口罩、購物折扣【附名單】 (22:20)

．香港中華廠商聯合會：推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃，分購物折扣和大抽獎兩部分。大抽獎包括300萬元預付卡簽帳額，頭獎為100萬元簽帳額，名額兩個。另已接種疫苗者可在參與計劃的商戶消費獲折扣優惠。（相關報道：中華廠商會推300萬元抽獎「谷針」 頭獎可獨得「一球」簽帳額）

．香港銀行公會：會員銀行將合作舉辦抽獎，計劃送出多個10萬港元的簽賬額或購物禮券，細節容後公布。（相關報道：銀行業將辦疫苗抽獎 細節容後公布）

．一田百貨：7月至8月推出「疫苗優惠日」，顧客逢周四到一田購物，付款前出示針卡證明可享九五折優惠。（相關報道：一田推疫苗優惠日 指定日期內逢周四出示針卡全店95折）

．太平洋酒吧集團：推出大抽獎，送出「全單免費」或其他酒精類飲品，禮品總值600萬元。（太平洋酒吧集團facebook公布）

．愛的家Family Mask：接種疫苗者可免費獲贈3個月使用分量的10彩繽紛系列口罩，先到先得。（愛的家facebook公布）

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華置早前公布，將送出觀塘凱滙一個價值1080萬元的單位作疫苗抽獎獎品，信和今（2日）公布該抽獎將於6月15日上午9時開始接受登記，公眾可瀏覽明日（3日）中午12時推出的抽獎網站（https://www.vaccinationluckydraw.hk）查閱更多資訊。（相關報道：信和凱滙打針送樓大抽獎 本月15日起接受登記）

其他疫苗獎賞：

打新冠疫苗有免費機票、全年任搭港鐵？一文睇清機構企業獎賞【附名單】（6月1日）