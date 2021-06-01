電話卡實名登記Q&A｜須提供什麼個人資料？去便利店買卡如何登記？ (17:50)

實名登記時要向所屬電訊商提供什麼個人資料？

●個人用戶：姓名、身分證號碼、出生日期、身分證明文件副本；16歲以下用戶登記個人卡時，要有成人一同確認及登記該成人的個人資料。

●公司或企業用戶：商業登記及企業內指定者的個人資料。

最多可登記多少張儲值卡？

個人用戶向每間電訊商最多登記10張、企業最多25張儲值卡。

現時已在使用的儲值卡，用戶須否提供指定資料？

儲值卡實名登記制度會分階段實施：

●規例2021年9月1日生效後，電訊商要建立登記系統，其間市民毋須即時實名登記。

●2022年3月1日起，新的預付儲值卡及上台月費服務*都要實名登記。

●2023年2月23日前，儲值卡的現有客戶也要完成實名登記。

*現有上台月費服務用戶只在「轉台」或開立新電話號碼時，才要向電訊商再登記。

電話卡登記限額是否包括月費卡？

月費卡或上台月費服務數量不受限制。現有上台月費服務的用戶毋須向電訊商再登記，除非他們「轉台」或開立新的電話號碼，才需要按《規例》登記。

若非直接去電訊商門市，例如去便利店等買電話卡，如何登記？

市民如在便利店或向檔販購買儲值卡，基本上如以往做法一樣，「一手交錢一手交卡」，但要完成實名登記，例如到相關電子平台上載個人資料，才可啟動儲值卡。實名登記程序與便利店或檔販無關。

如長者或其他有需要的人不知如何登記應怎樣處理？

提供儲值卡的營運者要做好準備，例如門市員工可面對面幫助有需要者即時登記；當局在實施實名登記制期間，會視乎情況考慮需否提供其他服務，例如加強推廣。

電訊商如何核實登記儲值卡用戶的資料？

電訊商會在店舖內與登記者面對面核實資料；如市民以電子平台，例如流動應用程式網站登記，電訊商須以電子平台驗證方式驗證。

若有人刻意提供假資料的刑責誰屬？

當局表示，電訊商若已盡力核實，不會被追究責任；若有人刻意提供假資料，資料提供者即登記人須負上責任。

資料參考：政府訂立新規例落實電話智能卡實名登記制度（政府新聞公報）

電話卡實名登記 相關報道：

邱騰華：個人向每間電訊商最多登記10張、企業25張電話卡 須提供姓名、身分證號碼