疫苗獎賞｜打新冠疫苗有免費機票、全年任搭港鐵？一文睇清機構企業獎賞【附名單】 (13:20)

．海洋公園：6月3日至6月30日期間，任何持有效公園入場門票或入場證、並已接種最少一劑新冠疫苗的訪客，出示疫苗接種紀錄，可獲贈一套園內優惠券，總值逾200元（相關報道：海洋公園：已打針訪客可獲園內消費優惠）

．港鐵：送出500張全年車票，車票持有人可於一年內無限次乘搭港鐵本地車程（機場快線、 港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲的車程及東鐵線頭等車費除外）（相關報道：港鐵送500全年車票鼓勵市民打針）

．鷹君集團：即日起至8月31日，鷹君旗下香港朗廷酒店、香港康得思酒店及香港逸東酒店將以先到先得形式，提供共3000晚酒店房間及住宿餐飲半價優惠，予已完成接種兩劑疫苗並能出示相關證明的香港居民，他們於上述酒店餐廳及明閣（灣仔）消費可獲八五折優惠。（鷹君集團網頁）

．太古地產：於2021年8月底前完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民身分證持有人，將可參加共有500份獎品的幸運大抽獎，每名得獎者可獲港幣1萬元商場現金劵，可於發出後一年內於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用。

．機管局：以抽獎形式送出6萬張機票，當中5萬張將送予9月底前已接種新冠疫苗的香港居民，餘下1萬張機票將送予已接種疫苗的香港國際機場員工（相關報道：機管局推抽獎 6萬張機票送9月底前接種者）

．信銀國際：新舊客戶出示已完成接種兩劑新冠疫苗之有效證明，以新資金敘造一個月港元定期存款可專享一厘年利率優惠，新資金金額由1萬港元起，上限為20萬港元（相關報道：信銀國際推「打針」優惠 新錢1個月定存年息1厘）

．睿智金融：捐出價值150萬元的上海實業環境股票，以抽奬形式送予已接種兩劑新冠疫苗、年滿18歲的香港永久居民，名額15個（相關報道：打針抽獎送股票 睿智金融：股票總值150萬）

．信和集團、華人置業：推出「打針送樓」大抽獎，已接種疫苗的香港永久居民可於9月1日或之前登記，即有機會贏得觀塘「凱滙」價值1080萬元、實用面積449方呎的一房住宅單位（相關報道：信和華置推「打針送樓」抽獎 值1080萬 倫理學者憂誘因太大 貪圖者或瞞病接種）

政府亦宣布，接種新冠疫苗的政府僱員可享有一日疫苗假期。多個法定機構、公共事業機構、主題樂園、大學等其後紛紛跟隨。（相關報道：政府「全城起動」打疫苗 各法定機構公共事業響應【附名單．不斷更新】）

疫苗獎賞6月2日新名單