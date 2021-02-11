賞你遊香港｜第二輪明開始報名　美食、文青、郊遊、親子本地遊任你揀【附報名方法及行程連結】 (16:21)

第二輪「賞你遊香港」活動共有約190個本地旅行社設計的行程，而首批行程有逾130個，明報電子平台組整理了行程的主題及部分行程。

藝文青

．「草根生活體驗遊」：到長沙灣貨櫃商場（麗閣商場），之後參觀賽馬會創意藝術中心，用膳後到訪老徐農莊及粉嶺坪輋壁畫村

．「元朗手作行」：到訪吉慶圍及錦田壁畫村，品嚐海鮮午餐後參觀葡萄園，最後以鳥結糖工作坊作結

長知識工作坊

．「發掘香港的新舊多元文化」：體驗墨西哥食品DIY，品嚐墨西哥風味午餐後，走訪太平山街小社區（PoHo）、元創方，最後到香港醫學博物館

田園郊遊樂

．「探索生命之泉」：到水口村天空之鏡，觀賞泥灘河口生物，午餐後參觀二澳水稻田

．「原生態煮食導賞遊」：走訪光板田村，到南豐紗廠，參觀有機農耕種植，最後品嚐午餐

親子之選

．「拋網捕魚手機拍攝學習」：到訪有機火龍果農莊，親手餵小羊，午餐後遊流浮山

．「探索。學習。親子日」：參觀香港科學館，午餐後到星光大道及香港樂高探索中心

行大運

．「香港跳島海上遊」：乘觀光船走訪長洲石刻、北帝廟及南丫島漁民文化村、索罟灣，最後午餐

美食之選

．「西九茶道行」：品嚐中式午餐，漫步星光大道及西九藝術公園，到油麻地榮華餅家觀賞茶藝示範及DIY傳統美食

與寵物同行

．「寵愛遊」：到鯉魚門海鮮街，用膳後到石澳情人橋，遊覽大頭洲及連島沙洲

夜遊香港

．「Chill遊香港」：參觀赤柱市集、美利樓及卜公碼頭，再到香港仔避風塘舢舨遊，下午茶後在香港島夜遊，最後參觀大館

所有本地遊行程資料可參考「賞你遊香港」活動網頁：www.holidayhk.com/zh-hk/free-tours

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