新冠疫苗｜港庫存復必泰料8月到期　一文睇各款疫苗保存期 (15:00)

輝瑞-BioNTech藥廠的復必泰疫苗：

．在「極度低溫」（Ultra-low-temperature）下可保存最長6個月。（藥廠資料）

．在攝氏-90度至-60度下，可保存6個月。（世衛資料）

科興疫苗：

．在攝氏2至8度下儲存和運輸，並避光儲存，暫定可保存12個月。（香港政府上載的科興疫苗說明書資料）

國藥疫苗：

．在攝氏2至8度下可儲存最長24個月。（藥廠及世衛資料）

阿斯利康（AstraZeneca）疫苗：

．未開封的疫苗在攝氏2至8度下可保存少於6個月。（藥廠資料）

．在攝氏2至8度下可保存6個月。（世衛資料）

強生（Johnson & Johnson）的Janssen疫苗：

．疫苗由生產商冷凍儲存，之後須在攝氏2至8度下運送及保存，解凍後不可重新冷凍。藥廠稱仍在研究疫苗穩定性，疫苗保存期可能改變，個別批次疫苗的到期日要到藥廠網站查看。（藥廠資料）

．在攝氏-25度至-15度下可保存24個月。（世衛資料）

莫德納（Moderna）疫苗：

．在攝氏-20度下最長可保存6個月。（藥廠資料）

．在攝氏-20度（+-5度）下最長可保存7個月。（世衛資料）

印度血清研究所（Serum Institute of India）的COVISHIELD疫苗：

．在攝氏2至8度下可保存6個月。（世衛資料）