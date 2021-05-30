新冠疫苗｜港庫存復必泰料8月到期　一文睇各款疫苗保存期 (15:00)

政府近日表示，現時香港庫存的數十萬劑復必泰疫苗將於今年8月中到期，公務員事務局長聶德權昨日（29日）亦稱，復必泰疫苗「有機會過了使用期而不能夠用」。目前全球現有的多款新冠疫苗均有不同保存期限，明報電子平台組整理了各款新冠疫苗在指定儲存溫度下的保存期。
輝瑞-BioNTech藥廠的復必泰疫苗：
．在「極度低溫」（Ultra-low-temperature）下可保存最長6個月。（藥廠資料）
．在攝氏-90度至-60度下，可保存6個月。（世衛資料）
科興疫苗：
．在攝氏2至8度下儲存和運輸，並避光儲存，暫定可保存12個月。（香港政府上載的科興疫苗說明書資料）
國藥疫苗：
．在攝氏2至8度下可儲存最長24個月。（藥廠及世衛資料）
阿斯利康（AstraZeneca）疫苗：
．未開封的疫苗在攝氏2至8度下可保存少於6個月。（藥廠資料）
．在攝氏2至8度下可保存6個月。（世衛資料）
強生（Johnson & Johnson）的Janssen疫苗：
．疫苗由生產商冷凍儲存，之後須在攝氏2至8度下運送及保存，解凍後不可重新冷凍。藥廠稱仍在研究疫苗穩定性，疫苗保存期可能改變，個別批次疫苗的到期日要到藥廠網站查看。（藥廠資料）
．在攝氏-25度至-15度下可保存24個月。（世衛資料）
莫德納（Moderna）疫苗：
．在攝氏-20度下最長可保存6個月。（藥廠資料）
．在攝氏-20度（+-5度）下最長可保存7個月。（世衛資料）
印度血清研究所（Serum Institute of India）的COVISHIELD疫苗：
．在攝氏2至8度下可保存6個月。（世衛資料）
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