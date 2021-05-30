醫生談消暑心得　倡「別介意出汗」 (12:25)

劉浩濂消暑心得：

．不要介意出汗：劉浩濂指出，有些人可能覺得避暑要「一滴汗都唔出」，但他認為間中出汗可讓身體感覺舒服一點。他透露過去一個月只有數晚開了冷氣，其餘時間會開風扇及開窗

．保持心情愉悅：劉浩濂稱，「熱」是一種感覺，會受心情影響，例如心感煩躁時，自然會感覺較熱。他深信「心靜自然涼」，透露保持心情愉悅的秘訣是「接受及尊重大自然，樂天知命故不憂」

劉浩濂建議消暑方法：

劉浩濂表示，消暑方法可分「衣、食、住、行」4方面：

．衣：穿寬鬆、較薄身的衣服，令汗水較易揮發；選擇淺色衣著，可反射太陽的熱輻射

．食：補充足夠水分

．住：保持室內空氣流通，可人工調節環境溫度（如開冷氣）

．行：避免在空曠地方暴曬，亦避免烈日下進行太劇烈的運動

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