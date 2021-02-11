各地「谷針」推巨額獎金、偶像見面、補貼的士錢　羅馬尼亞玩吸血殭屍概念 (20:12)

美國：推巨額獎金大抽獎

．美國多個州推出巨額獎金抽獎，其中首個推出的州份俄亥俄州，其「疫苗百萬彩」（Vax-A-Million）計劃推行首周，接種疫苗人數大增53%。紐約、馬里蘭及俄勒岡等州份相繼效法。

．加州政府提供的獎金最豐厚，將抽出10名接種者，各獲150萬美元巨獎，抽30人各獲5萬美元獎金，另抽出200萬人，各獲價值50美元禮品卡

羅馬尼亞：玩吸血殭屍概念

．當地政府大玩吸血殭屍概念，把有「德古拉城堡」之稱的布蘭城堡設為疫苗接種中心，以「誰害怕疫苗？」作招徠，又把疫苗針描繪成殭屍尖牙，吸引接種者更可免費參觀城堡的中世紀酷刑展覽

中國內地：送食物、與偶像見面

．北京不少商戶推出打疫苗優惠，如送5斤雞蛋、雪糕「買一送一」等

．上海虹口區與偶像女團SNH48合作，在SNH48星夢劇院的流動接種點接種疫苗的粉絲，可獲1枚特殊印章，更可能與SNH48成員見面，獲得親手蓋紀念章

日本：送的士車資補貼、購物折扣

．靜岡縣靜岡市，向乘坐的士前往疫苗接種中心的長者，提供車費補貼

．神奈川縣橫須賀市推出購物折扣

．東京千代田區與製藥公司合作，贈送沐浴粉和飲品給打疫苗的長者

韓國：免戴口罩、放寬社交距離措施

．首劑疫苗接種者，6月1日起可豁免直系家屬聚會限8人的規定，7月起在公園等室外地方可免戴口罩

．完成兩劑疫苗接種者，參與私人聚會，以及在餐廳、咖啡廳等室內公共場所時，不受人數限制。

（BBC/TIME/CNBC/中央社/韓聯社/中新網/紐約時報/聯合新聞網）