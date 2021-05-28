凱特遵守約定穿粉紅裙見5歲癌童【多圖．短片】 (21:00)

英國劍橋公爵夫人凱特昨日（27日）在蘇格蘭愛丁堡與一名5歲患癌女童Mila見面，凱特遵守承諾穿上Mila喜愛的顏色——粉紅色連身裙現身，令Mila相當驚喜。樣子可愛的Mila亦穿上淺粉紅色裙子、戴上王冠如小公主般，與媽媽一同見凱特。
凱特與丈夫英國劍橋公爵威廉王子日前訪問蘇格蘭，在最後一日行程走訪多個地點，其中在愛丁堡的Palace of Holyroodhouse，凱特專程與去年曾通電話的Mila見面。患有白血病的Mila去年在英國封城期間，因要接受治療被迫與爸爸分開，她隔着玻璃窗與爸爸見面的感人照片，被凱特選中成為相集「Hold Still」的照片之一，凱特更曾與Mila通電話，得知Mila喜歡粉紅色，承諾他日兩人見面，會穿上粉紅色裙子。
凱特頸鏈記掛3子女
威廉與凱特今次外訪多日，三名子女喬治小王子（Prince George）、夏洛特小公主（Princess Charlotte）、路易小王子（Prince Louis）並沒有隨行，凱特似乎記掛着三名子女，昨日到訪網球中心時，她佩戴的頸鏈字母吊飾正是三名子女的名字代號「G」、「C」和「L」。
（People）
In the week prior to lockdown last year, Mila’s family took the difficult decision to isolate in different households to protect Mila, who at this point was only 4 months into her chemotherapy journey for leukaemia.
Today, Mila and her family visited the Palace of Holyroodhouse pic.twitter.com/YJ36Zwx1LE — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 27, 2021
威廉王子、凱特訪問蘇格蘭：
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