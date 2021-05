凱特遵守約定穿粉紅裙見5歲癌童【多圖．短片】 (21:00)

凱特與丈夫英國劍橋公爵威廉王子日前訪問蘇格蘭,在最後一日行程走訪多個地點,其中在愛丁堡的Palace of Holyroodhouse,凱特專程與去年曾通電話的Mila見面。患有白血病的Mila去年在英國封城期間,因要接受治療被迫與爸爸分開,她隔着玻璃窗與爸爸見面的感人照片,被凱特選中成為相集「Hold Still」的照片之一,凱特更曾與Mila通電話,得知Mila喜歡粉紅色,承諾他日兩人見面,會穿上粉紅色裙子。

威廉與凱特今次外訪多日,三名子女喬治小王子(Prince George)、夏洛特小公主(Princess Charlotte)、路易小王子(Prince Louis)並沒有隨行,凱特似乎記掛着三名子女,昨日到訪網球中心時,她佩戴的頸鏈字母吊飾正是三名子女的名字代號「G」、「C」和「L」。

In the week prior to lockdown last year, Mila’s family took the difficult decision to isolate in different households to protect Mila, who at this point was only 4 months into her chemotherapy journey for leukaemia.

Today, Mila and her family visited the Palace of Holyroodhouse pic.twitter.com/YJ36Zwx1LE — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 27, 2021