2022年公眾假期一覽　5月請4日放10日假、10月請4日放9日假 (18:00)

政府今（28日）公布2022年17天的公眾假期，其中勞動節、佛誕均於周日，故在翌日補假。明報電子平台組以5天工作、周六及日例假計算，整理了其中兩個「自製大假」攻略。
．請4日放10日假：勞動節翌日（5月2日）及佛誕翌日（5月9日），另請5月3日至6日共4日大假，可由4月30日至5月9日放10日假
．請4日放9日假：國慶（10月1日）及重陽節（10月4日），另請10月3日、10月5日至7日共4日大假，可由10月1日至10月9日放9日假
2022年公眾假期如下：（全年星期日不在下列）
．1月1日周六
．農曆年初一（2月1日）周二
．農曆年初二（2月2日）周三
．農曆年初三（2月3日）周四
．清明節（4月5日）周二
．耶穌受難節（4月15日）周五
．耶穌受難節翌日（4月16日）周六
．復活節星期一（4月18日）周一
．勞動節翌日（5月2日）周一
．佛誕翌日（5月9日）周一
．端午節（6月3日）周五
．香港特別行政區成立紀念（7月1日）周五
．中秋節後第二日（9月12日）周一
．國慶日（10月1日）周六
．重陽節（10月4日）周二
．聖誕節後第一個周日（12月26日）周一
．聖誕節後第二個周日（12月27日）周二
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