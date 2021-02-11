2022年公眾假期一覽　5月請4日放10日假、10月請4日放9日假 (18:00)

．請4日放10日假：勞動節翌日（5月2日）及佛誕翌日（5月9日），另請5月3日至6日共4日大假，可由4月30日至5月9日放10日假

．請4日放9日假：國慶（10月1日）及重陽節（10月4日），另請10月3日、10月5日至7日共4日大假，可由10月1日至10月9日放9日假

2022年公眾假期如下：（全年星期日不在下列）

．1月1日周六

．農曆年初一（2月1日）周二

．農曆年初二（2月2日）周三

．農曆年初三（2月3日）周四

．清明節（4月5日）周二

．耶穌受難節（4月15日）周五

．耶穌受難節翌日（4月16日）周六

．復活節星期一（4月18日）周一

．勞動節翌日（5月2日）周一

．佛誕翌日（5月9日）周一

．端午節（6月3日）周五

．香港特別行政區成立紀念（7月1日）周五

．中秋節後第二日（9月12日）周一

．國慶日（10月1日）周六

．重陽節（10月4日）周二

．聖誕節後第一個周日（12月26日）周一

．聖誕節後第二個周日（12月27日）周二

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