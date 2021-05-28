緬甸隊政變後首戰世盃外　國腳拒為軍政權效力　籲隊友舉「三指禮」表態 (14:55)

因應世盃外亞洲區賽事改以賽會制形式進行，緬甸隊餘下3場賽事將移師日本，對手為日本隊、吉爾吉斯隊及塔吉克隊。曾為緬甸隊上陣58次的喬辛德（Kyaw Zin Htet），因反對軍事政變拒絕國家隊徵召。國際足協明文規定禁止在賽事中展示政治信息，但他仍期望看見有繼續為國出賽的球員舉「三指禮」，稱該舉動可讓緬甸球員向世人表達反軍事政變的立場。

不過，喬辛德坦言緬甸隊球員在場上表態的機會並不大，因「隊友們不夠團結」。他又指出，陣中部分球員是被迫繼續為國披甲，例如年輕球員被威脅拒絕徵召將影響其足球生涯。

除了喬辛德，緬甸隊是次大軍亦缺少喬高高（Kyaw Ko Ko）、昂杜（Aung Thu）等旅外球員。領軍的德國籍主帥海伊（Antoine Hey）賽前強調，該國發生的反軍事政變示威與球隊無關，並稱是次挑選的大軍名單未受到國家干預。雖有球員拒絕徵召，但不代表一定與政治原因及國內情況有關。

（法新社）

21:54報道︰日本隊10：0狂數緬甸隊 提早兩輪出線外圍賽第3圈

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