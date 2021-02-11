酷熱做運動怎防中暑？雷雄德個人心得：飲清涼的水、著通風透氣長袖薄衫防曬 (08:25)

天氣酷熱，做運動要小心熱衰竭或中暑，香港浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德博士向《明報》電子平台組分享個人心得表示，做運動前會審視自己狀態，若果當日已感到很疲倦，會考慮停止運動。他做運動時，盡量避免直接被太陽照射，穿通風透氣及有防曬功能的長袖薄衫長褲，和補充足夠水分。雷雄德稱，會於運動前2至4小時內，分階段飲用約500毫升清涼的水；運動期間每隔一小時飲200至800毫升水；運動後亦會補充流失的水分，分量視乎需要。他表示，有研究指出飲用約攝氏15-21度的液體，身體吸收水分會較快。