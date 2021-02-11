血月月全食＋超級月亮｜「超級月全食」今晚7時太空館網上直播　屯門、大埔、黃埔海濱可賞紅月亮【附直播連結】 (10:47)

月全食及超級月亮（又稱超級滿月）將於今晚（26日）7時左右出現，屆時月球會呈現不常見的銅紅色，故又稱為「超級血月」。太空館指出，月亮於今晚6時56分東升，月食此時已經開始，到晚上7時11分，月球完全進入地球影子時就會出現月全食，持續約15分鐘，至晚上7時28分結束。如天氣情況許可，全港多區均可觀賞到月食。香港太空館教路，市民如果想觀測「紅月亮」，需要到東至東南方沒有障礙物的地點，例如屯門海濱、大埔海濱、黃埔海濱或石澳等。太空館聯同天文台等機構將於晚上7時至9時網上直播。22:23重溫：超級血月＋月全食【短片．多圖】
知多啲：
‧「超級月亮」是什麼？
如果出現全年最大的滿月，就會叫「超級月亮」，5月26日（即今晚）的滿月直徑會比全年最細的滿月大差不多14％。
‧為何叫「血月」？月全食期間，整個月亮會消失？
月全食期間，月亮不會整個消失，因為太陽光裏的藍光經過地球大氣層時會被散射，餘下的紅光則會穿過大氣層，並折射到月球表面，所以月球看上去會呈銅紅色或暗紅色，亦稱為「血月」。
‧錯過今次月食，何時才會出現月食？
下一次月食將會是11月19日出現的月偏食。
5月26日月全食及月偏食詳情
6時56分 月出
7時19分 食甚（即月球圓面中心和太陽圓面中心最接近時）
7時28分 月全食結束
8時53分 月亮復圓（月偏食結束）
9時52分 半影食終
（香港太空館／香港天文台）
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