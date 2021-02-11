血月月全食＋超級月亮｜「超級月全食」今晚7時太空館網上直播　屯門、大埔、黃埔海濱可賞紅月亮【附直播連結】 (10:47)

知多啲：

‧「超級月亮」是什麼？

如果出現全年最大的滿月，就會叫「超級月亮」，5月26日（即今晚）的滿月直徑會比全年最細的滿月大差不多14％。

‧為何叫「血月」？月全食期間，整個月亮會消失？

月全食期間，月亮不會整個消失，因為太陽光裏的藍光經過地球大氣層時會被散射，餘下的紅光則會穿過大氣層，並折射到月球表面，所以月球看上去會呈銅紅色或暗紅色，亦稱為「血月」。

‧錯過今次月食，何時才會出現月食？

下一次月食將會是11月19日出現的月偏食。

5月26日月全食及月偏食詳情

6時56分 月出

7時19分 食甚（即月球圓面中心和太陽圓面中心最接近時）

7時28分 月全食結束

8時53分 月亮復圓（月偏食結束）

9時52分 半影食終

（香港太空館／香港天文台）

2021.05.26 月全食網上直播

2021.05.26 月全食（電腦模擬片段）

天文台氣象冷知識：講解2021.05.26月全食

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