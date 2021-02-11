夏天翳焗「㷫烚烚」？「焫著」定「焫着」？中文系講師趣談廣東話【附音檔】 (08:27)

㷫烚烚 [音檔]

㷫（hing3，粵音：慶），《集韻》說到：「火乾出也。」出解作出現，《說文解字注》提到：「上出為乾，下注則為溼。」火從下而上燃燒，熱氣向上，此為㷫的意思。烚（hap6，粵音：洽），《集韻》提到，烚有火貌的意思，疊字「烚烚」可形容火的形態。因此，㷫烚烚用於形容火正在燃燒、動來動去的形態，引伸到看着火在燃燒時因感受到熱力，而出現的炎熱感覺。

焫着、焫㷫 [音檔]

焫（laat6，粵音：瘌），《通俗文》解為燃點火種的意思。着不應用「著」，着有燃燒的意思，焫着有火種燃點而燃燒其他東西。廣東話中的「焫㷫」意指燃點火種後有火在燃燒，後來引伸到火在燃燒時火種由一個體傳到另一個體。

翳焗 [音檔]

香港的夏天又熱又濕，天氣經常好「翳焗」。翳（ngai3，粵音：縊），《廣韻》說到：「隱也，蔽也。」指因遮蓋而使空氣不流通；焗是一種煮食方法，指將食物放於密閉空間，用熱力燜熟。翳焗形容天氣有多熱，沒有風而且空氣不流通，好像凝滯在一個地方，人們困在一個猶如焗爐般的環境。

文：何芍盈

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