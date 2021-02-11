白俄異見記者普羅塔謝維奇機上被拘　Telegram報道警鎮壓反政府示威　列恐怖分子名單 (13:16)

白俄羅斯周日（23日）以接獲炸彈情報為由，要求一架由希臘雅典飛往立陶宛維爾紐斯的客機緊急降落白俄首都明斯克，更派出軍機伴航。身在機上的白俄異見記者普羅塔謝維奇（Roman Protasevich），在客機抵達明斯克後被捕（相關報道：白俄稱客機有炸彈派戰機迫降 機上異見記者被捕 歐盟批如同劫機）。究竟普羅塔塞維奇是誰？
現年26歲的普羅塔謝維奇，曾是一個波蘭telegram頻道擔任主編，該頻道在白俄去年爆發反政府示威期間，多次拍下警員鎮壓示威者的片段，獲海外傳媒廣泛轉載。去年11月，他在twitter披露一份白俄官方恐怖分子名單，而他榜上有名。該名單指出，普羅塔謝維奇涉組織大型騷亂、擾亂社會秩序及煽動社會仇恨。而對於有關指控，他形容是不合理的政治打壓。
據一個聲援白俄新聞工作者的組織稱，普羅塔謝維奇及其家人早於2019年流亡波蘭，以逃避白俄的打壓，其後再移居到立陶宛。他目前為另一telegram頻道的主編，近日跟隨同流亡立陶宛的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）訪問希臘，並在回程時上載照片至社交平台，豈料最終遭意外「引渡」回國。
有機上乘客透露，普羅塔謝維奇在得悉客機迫降白俄時，神情緊張並抱頭，雙手顫抖。有傳媒更指出，他被帶離客機時曾說：「我將面臨死刑。」