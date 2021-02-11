白俄異見記者普羅塔謝維奇機上被拘　Telegram報道警鎮壓反政府示威　列恐怖分子名單 (13:16)

現年26歲的普羅塔謝維奇，曾是一個波蘭telegram頻道擔任主編，該頻道在白俄去年爆發反政府示威期間，多次拍下警員鎮壓示威者的片段，獲海外傳媒廣泛轉載。去年11月，他在twitter披露一份白俄官方恐怖分子名單，而他榜上有名。該名單指出，普羅塔謝維奇涉組織大型騷亂、擾亂社會秩序及煽動社會仇恨。而對於有關指控，他形容是不合理的政治打壓。

據一個聲援白俄新聞工作者的組織稱，普羅塔謝維奇及其家人早於2019年流亡波蘭，以逃避白俄的打壓，其後再移居到立陶宛。他目前為另一telegram頻道的主編，近日跟隨同流亡立陶宛的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）訪問希臘，並在回程時上載照片至社交平台，豈料最終遭意外「引渡」回國。

有機上乘客透露，普羅塔謝維奇在得悉客機迫降白俄時，神情緊張並抱頭，雙手顫抖。有傳媒更指出，他被帶離客機時曾說：「我將面臨死刑。」

（路透社）