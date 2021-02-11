168斷食法減肥或損健康　營養師不建議一般人選用 (09:20)

酮體長期累積 或致酮酸中毒

168斷食法是在一日內只有8小時可進食，其餘16小時不進食。周詠苑解釋，長時間空腹令體內血糖下降，人體會動用肝臟或肌肉的醣分儲備來提供能量，當耗盡醣分儲備，身體會將脂肪轉化成為酮體補充能量，不過，倘若酮體在體內長期累積，或會引致酮酸中毒，破壞器官，嚴重更可致命。

長時間空腹 或令精神／專注力不足

周詠苑提醒，兩類人勿試168斷食法，第一類是有血糖問題的人及糖尿病患者，該類人士須控制血糖穩定，而168斷食法空腹及進食的極端時間或會令血糖大上大落。第二類是有腸胃病的人及腸胃欠佳者，長時間空腹亦會增加出現腸胃病的風險，如胃痛、胃酸倒流、胃炎等。周詠苑強調，不建議一般人嘗試168斷食法，因長時間空腹可能令精神或專注力不足，影響工作能力。

斷食前應先諮詢營養師或醫生

周詠苑解釋，部分人進行該斷食法減到磅，一般來說只是因為一日可進食的時間減少，變相或令進食分量減少，整體攝取的卡路里減低才會減磅。周詠苑重申，進行168斷食法必須先衡量健康風險，以及先諮詢營養師或醫生意見；就算進行168斷食法，都應維持進食三餐以保持新陳代謝，以及應保持均衡飲食。

文：何芍盈

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