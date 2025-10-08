明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

因暴動罪服刑的男子　遭起訴無牌藏槍被判無罪 (19:49)

射擊競技場男職員涉於2020年在家中收藏槍及彈匣等，被國安處起訴一項無牌管有槍械及彈藥罪後受審，案件今（8日）於西九龍裁判法院（暫代區院）裁決。區院暫委法官劉綺雲稱，被告在玩具槍界有名氣，但不代表他具備組裝真槍的知識，故他可能只是意外買到真槍零件，不知它們的真實性質。劉官指，被告的兩把槍不具開火功能，現場也沒搜出可為它們新增開火功能的材料，無法證明被告打算把它們當作真槍來使用，因此裁定被告罪脫。

正因暴動案服刑的被告施朗（30歲，射擊競技場職員）否認一項無牌管有槍械及彈藥罪。控罪指，他於2020年6月29日在筲箕灣某單位，沒有槍械及彈藥的管有權牌照，以及槍械及彈藥的經營人牌照，而管有槍械及彈藥，即一枝手槍、4個彈匣、一枝長槍連膛口裝置、及53枚槍彈殻。

根據被告的證供，他是「玩具槍癡」，但劉官於裁決時指出，不代表他具備關於真槍的知識或懂組裝真槍，而且沒證據顯示向他出售零件的槍店職員懂得分辨真槍及玩具槍的零件，故被告可能只是意外買到真槍的零件。

對於被告家中搜出的手槍及長槍不具開火功能，惟經過改裝後也能開火，因此也受《火器及彈藥條例》規管，劉官分析裁決時表示，警方在案發現場沒有搜出可把槍改裝成具開火功能的用具及材料，所以未能證明被告打算將來為該兩把槍新增發射功能。

劉官指，控方專家證人、警方軍械法證課專家黃金鋒作供時，未能解釋他檢驗案中3個長槍彈匣的方法，檢驗報告形式也與其他報告有分別，所以不接納他就3個彈匣所作的證供。劉官又指出，案中手槍只能配合氣槍彈匣使用，不能配合真槍彈匣使用，搜出的彈殼或只能證明被告曾把子彈用於攝影及裝飾，並認為因控方最終未能證明被告將來會把彈匣及子彈用於真槍，故裁定被告無罪。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞