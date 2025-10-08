涉招攬傀儡保險代理及投保人詐騙300萬佣金　6人被捕包括一名警長及一名警員 (19:29)

36歲警長林顯豪被控21項罪名，包括20項欺詐罪及一項串謀製造虛假文書罪。另外5名被告年齡介乎29歲至45歲，分別被控一項至12項上述罪名。當中三人包括林顯豪的兄長林振邦和大嫂余曉丹，以及林顯豪的友人劉臻頤（前稱劉敏儀）負責充當傀儡保險下線代理。餘下兩名被告分別為事務律師許懿及警員施匡澤，兩人在案中充當傀儡投保人。

涉案警長另涉為同黨製假學歷助入職保險公司

廉署早前就涉及警務人員的貪污指控展開調查。林顯豪案發時擔任警長，認識一名先後任職永明金融及中國太平人壽保險(香港)有限公司的中層人員，但林顯豪並非保險代理。廉署指，林顯豪與該保險公司中層人員涉嫌招攬多人，包括林顯豪的家人、友人及警隊同袍等充當傀儡下線保險代理及傀儡投保人，在2016年12月至去年6月期間，向永明金融及太壽香港作出20項投保申請並為保單繳付保費。

永明金融及太平人壽向涉案保險代理發放佣金、花紅及津貼等款項，總值分別約100萬元及約200萬元。林顯豪另與該保險公司中層人員，涉嫌以虛假學歷文件，安排劉臻頤入職太平人壽，以參與勾當。

