明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉招攬傀儡保險代理及投保人詐騙300萬佣金　6人被捕包括一名警長及一名警員 (19:29)

廉政公署拘捕及起訴6人，涉嫌招攬及充當傀儡保險代理及投保人，包括一名警長及一名警員。案中人涉嫌以虛假資料作出20項投保申請，詐騙兩間保險公司發放佣金、花紅及津貼等款項合共約300萬元。廉政公署起訴包括涉案警長在內的6人，各被告獲廉署准予保釋，案件明日（9日）在東區裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

36歲警長林顯豪被控21項罪名，包括20項欺詐罪及一項串謀製造虛假文書罪。另外5名被告年齡介乎29歲至45歲，分別被控一項至12項上述罪名。當中三人包括林顯豪的兄長林振邦和大嫂余曉丹，以及林顯豪的友人劉臻頤（前稱劉敏儀）負責充當傀儡保險下線代理。餘下兩名被告分別為事務律師許懿及警員施匡澤，兩人在案中充當傀儡投保人。

涉案警長另涉為同黨製假學歷助入職保險公司

廉署早前就涉及警務人員的貪污指控展開調查。林顯豪案發時擔任警長，認識一名先後任職永明金融及中國太平人壽保險(香港)有限公司的中層人員，但林顯豪並非保險代理。廉署指，林顯豪與該保險公司中層人員涉嫌招攬多人，包括林顯豪的家人、友人及警隊同袍等充當傀儡下線保險代理及傀儡投保人，在2016年12月至去年6月期間，向永明金融及太壽香港作出20項投保申請並為保單繳付保費。

永明金融及太平人壽向涉案保險代理發放佣金、花紅及津貼等款項，總值分別約100萬元及約200萬元。林顯豪另與該保險公司中層人員，涉嫌以虛假學歷文件，安排劉臻頤入職太平人壽，以參與勾當。
 

相關字詞﹕廉政公署 保險 編輯推介

上 / 下一篇新聞