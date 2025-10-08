何永賢：現時房屋階梯安排恰當　會考慮如何調較 (18:23)

何永賢今午（8日）與公屋聯會總幹事招國偉對談房屋政策，談及最新一份《施政報告》未有重推租置計劃，何永賢強調房屋政策的關鍵是要做好平衡，稱如果推大某一層級，就會引致其他層級的變化，故要時常動態調整，保持香港獨特的房屋階梯健康平穩及有活力。她亦提及外國例子，稱部分歐洲國家推出類似租置的計劃，惟太多單位轉至私人市場出租及轉售，會令政府失去編配公營房屋主導權，強調要考慮適合推出的單位數量。

市民反映安柏苑漏水 何永賢：與MiC組件質量無關

由2026/27年起新落成的資助出售單位一般實用樓面面積不會少於26平方米，對於是否有條件再調高最低面積，何永賢說，知道大單位受市民歡迎，惟若單位面積越大，同一幅地可建成單位越少，當局同樣要考慮正在輪候公屋單位的市民，讓他們可盡快獲編配單位。她亦提到會在未來10年內將公營出租單位及資助出售單位的比例，慢慢調較至六四比，若方向獲社會大眾支持，會在未來10年較後的時間考慮再作調較。

招國偉引述有市民反映，入伙不久的居屋觀塘安柏苑，有單位出現滲水問題。何永賢強調滲水與MiC組件質量無關，稱喉管接駁涉及現場組裝問題，提醒如果業主自行安排更換熱水爐、抽氣扇等，「要塞返好個窿，呢個常常比較容易入水嘅，如果做得唔好」，亦提醒要做好驗收工作。