東涌東站工程用未經審批螺絲螺栓　港鐵已發不合格通知書 (16:52)

東涌東站承建商安裝月台層牆身的防火板時使用一批未知品牌、未經港鐵審批的自攻螺絲；而連接車站大堂及兩個出入口的行人天橋鋼架結構，在內地生產時亦使用未經審批螺栓。

據悉，港鐵主動發現今次事件。消息人士指，港鐵在合約中並沒有就螺絲及螺栓指明品牌或製造商，即承建商可自行選擇符合技術要求的品牌，但使用前須經港鐵審批，惟今次承建商未向港鐵申請審批便自行在工序中使用。

港鐵回覆稱，在接到日前傳媒查詢前，已就相關物料被使用前未有按公司既定程序提交審批，向承建商發出「不合格通知書」。港鐵作為工程擁有人有持續派員視察各工程項目大小工序，包括有否依照預先批准的施工流程的規範進行。如有不符，處理方法之一是按機制向負責的承建商發出「不合格通知書」，以糾正施工流程。港鐵指，上述兩個位置的工序仍未到交付階段，會在工程流程中繼續嚴正監察，並跟進確保各項流程嚴格依循既定的流程進行。

翻查資料，涉事港鐵工程合約編號1202，總承建商是「保華— 中鐵建」聯營。本報已向中鐵建查詢，尚待回覆。